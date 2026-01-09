Dikan se pohvalio snježnom terasom svog stana na Cvjetnom trgu: ''Ovako to romantično izgleda...''

Snježna idila prekrila je i centar Zagreba, a rijetki su imali priliku vidjeti kako zima izgleda s jedne od najposebnijih lokacija u gradu, iz stana Josipa Radeljaka Dikana.
Na fotografijama se vidi njegova terasa na vrhu zgrade na Cvjetnom trgu, potpuno zatrpana snježnim pokrivačem, koja u zimskom ruhu izgleda poput prave gradske oaze.
Uz objavljene fotografije Dikan je napisao:
''Ovako to romantično izgleda u mom malom privatnom zaseoku, na vrhu zgrade Cvjetnog trga, usred Zagreba!''.
Snijegom prekrivene biljke, vrtni namještaj pod bijelim pokrivačem i pogled na zagrebačke krovove stvaraju gotovo filmsku atmosferu, kakvu rijetko imamo priliku vidjeti u samom srcu metropole.
Josip Dikan Radeljak Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Dok su se mnogi građani borili s prometnim gužvama i čišćenjem snijega, Radeljak je pokazao jednu sasvim drugačiju, romantičnu stranu zime u Zagrebu.
Josip Radeljak Dikan Foto: Josip Moler / CROPIX
