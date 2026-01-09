Dikan se pohvalio snježnom terasom svog stana na Cvjetnom trgu: ''Ovako to romantično izgleda...''

Snježna idila prekrila je i centar Zagreba, a rijetki su imali priliku vidjeti kako zima izgleda s jedne od najposebnijih lokacija u gradu, iz stana Josipa Radeljaka Dikana.

Zagrebački snijeg zabijelio je centar grada, a poznati poduzetnik i javna osoba Josip Radeljak Dikan podijelio je na Facebooku prizore koji su oduševili njegove pratitelje.

Na fotografijama se vidi njegova terasa na vrhu zgrade na Cvjetnom trgu, potpuno zatrpana snježnim pokrivačem, koja u zimskom ruhu izgleda poput prave gradske oaze.

Uz objavljene fotografije Dikan je napisao:

''Ovako to romantično izgleda u mom malom privatnom zaseoku, na vrhu zgrade Cvjetnog trga, usred Zagreba!''.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Pitali smo vas tko treba pobijediti na Dori 2026.: Ovo su rezultati naše ankete!

Snijegom prekrivene biljke, vrtni namještaj pod bijelim pokrivačem i pogled na zagrebačke krovove stvaraju gotovo filmsku atmosferu, kakvu rijetko imamo priliku vidjeti u samom srcu metropole.

Josip Dikan Radeljak Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Pogledaji ovo Celebrity Dom ispunjen ljubavlju: Supruga našeg pjevača pokazala emotivan doček kod kuće nakon poroda

Dok su se mnogi građani borili s prometnim gužvama i čišćenjem snijega, Radeljak je pokazao jednu sasvim drugačiju, romantičnu stranu zime u Zagrebu.

Josip Radeljak Dikan Foto: Josip Moler / CROPIX

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Strast ispod slapa: Maja Šuput i Šime Elez u pozama zbog kojih gore društvene mreže!

1/6 >> Pogledaji ovu galeriju +1 Celebrity Plaža i tanga-badić: Ova zanosna plavuša sve je više u fokusu medija i javnosti

Pogledaji ovo Celebrity Najnovija fotografija Baby Lasagne sa suprugom hit je na Instagramu: ''Ako moja buduća veza nije kao ova, ne želim ju''