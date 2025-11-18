Pretraži
''nije propustila...''

Dikan se pohvalio potezom svoje kćeri koji ga je oduševio: ''Ponosan sam na moje suho zlato''

Piše J. C. , 18.11.2025 @ 08:33 Celebrity komentari
Lana Radeljak i Josip Radeljak Dikan Lana Radeljak i Josip Radeljak Dikan Foto: Robert Anic/Pixsell

Josip Radeljak Dikan pohvalio se putovanjem svoje kćeri Lane Radeljak koje ga se posebno dojmilo zbog jednog detalja.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Halid Bešlić danas bi proslavio 72. rođendan
prerano otišao
Regija se s tugom prisjeća Halida Bešlića: Njegov odlazak slomio je milijune koji su ga voljeli
Ruben Van Gucht u emisiji doživio skoro pao iz fotelje
proširio se video!
Suprug Blanke Vlašić doživio neugodnost u emisiji, ovako je reagirao u tom trenutku
Tko je Hrvatsku sve predstavljao na izboru za Miss Universe?
Sjećate li se svih?
Ove ljepotice bile su hrvatske Miss Universe, među njima je i fatalna mama mladog nogometaša
Kako je izgledao doček Anice Kovač nakon izbora za Miss Svijeta 1995.?
najveći uspjeh hrvatske!
Ovako je izgledao doček okrunjene Anice Kovač nakon izbora za Miss svijeta prije 30 godina!
Tko je Meri Goldašić čiji je razvod šokirao hrvatsku javnost?
lijepa šibenčanka
Od MasterChefa do borbe s epilepsijom: Tko je Meri Goldašić čiji je razvod šokirao javnost?
Tko je suprug Meri Goldašić Jure od kojeg se rastaje?
samozatajni jure
Tko je suprug Meri Goldašić, od kojeg se razvodi?
Doris Dragović o novom albumu, svom starom hitu koji je postao nova himna nogometaša Hajduka, ali i operaciji kojoj se nedavno podvrgnula
''doktor je odlučio što treba''
Doris Dragović o nedavnoj operaciji: ''Valjalo je to riješiti...''
Josip Radeljak Dikan pohvalio se putovanjem svoje kćeri Lane Radeljak
''nije propustila...''
Dikan se pohvalio potezom svoje kćeri koji ga je oduševio: ''Ponosan sam na moje suho zlato''
Franka Batelić podijelila preslatki trenutak između kćerkice i Vedrana Ćorluke
''Kad je on tu...'''
Ćorlukina Franka podijelila preslatki trenutak tate Vedrana i njihove mezimice
Laura Gnjatović predstavila večernju haljinu
"Kakva žena!"
Jeste li vidjeli našu misicu na pisti? Večernja haljina ostavila je publiku bez daha!
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Andrej Plenković u državnom posjetu Italiji: Sastao se s Meloni
SUSRET U RIMU
Plenković se sastao s Meloni: Dočekala ga je riječima koje nije očekivao
Uhićen mladić zbog požara u neboderu Vjesnika
Oglasila se policija
Uhićen mladić zbog požara u Vjesniku: "Ušli smo u zgradu..."
VIDEO Širi se snimka požara u Vjesniku: U zgradi se netko kreće sa svjetiljkama, a na vrhu gori vatra
Jedna osoba uhićena
VIDEO Širi se snimka požara u Vjesniku: U zgradi se netko kreće sa svjetiljkama, a na vrhu gori vatra
show
Doris Dragović o novom albumu, svom starom hitu koji je postao nova himna nogometaša Hajduka, ali i operaciji kojoj se nedavno podvrgnula
''doktor je odlučio što treba''
Doris Dragović o nedavnoj operaciji: ''Valjalo je to riješiti...''
Franka Batelić podijelila preslatki trenutak između kćerkice i Vedrana Ćorluke
''Kad je on tu...'''
Ćorlukina Franka podijelila preslatki trenutak tate Vedrana i njihove mezimice
Tko je suprug Meri Goldašić Jure od kojeg se rastaje?
samozatajni jure
Tko je suprug Meri Goldašić, od kojeg se razvodi?
zdravlje
Kad probava stane: Što piti da se tijelo opet pokrene?
Pokrovitelj Donat
Kad probava stane: Što piti da se tijelo opet pokrene?
7 psihosomatskih bolesti: Gdje boli kad duša boli? Ovako psiha utječe na tijelo
Piše psihologinja
7 psihosomatskih bolesti: Gdje boli kad duša boli? Ovako psiha utječe na tijelo
7 uobičajenih lijekova koji mogu uzrokovati gubitak pamćenja
I moguće alternative
7 uobičajenih lijekova koji mogu uzrokovati gubitak pamćenja
zabava
Ovakvo prijevoza ima samo u Hrvatskoj! Pogledajte kako je osigurao teret
Zanimljivo rješenje
Ovakvog prijevoza ima samo u Hrvatskoj! Pogledajte kako je osigurao teret
Testirajte znanje i tehniku – ovaj kviz otkriva prave znalce
Pokažite što znate!
Testirajte znanje i tehniku – ovaj kviz otkriva prave znalce
U moru nepropisnog parkinga ovo je kralj! Scena iz Splita nasmijala domaću publiku
Nezgodno
U moru nepropisnog parkinga ovo je kralj! Scena iz Splita nasmijala domaću publiku
tech
NASA-ino superračunalo provelo 400.000 simulacija i sve upućuju na istu godinu u kojoj će Zemlja biti uništena
Sad znamo i to
NASA-ino superračunalo provelo 400.000 simulacija i sve upućuju na istu godinu u kojoj će Zemlja biti uništena
Matematičari hvale Googleov AI: "Nudi mogućnost bavljenja matematikom u dosad neviđenim razmjerima"
Nije problem, već naprotiv
Matematičari hvale Googleov AI: "Nudi mogućnost bavljenja matematikom u dosad neviđenim razmjerima"
Bili vi toga svjesni ili ne, ali već živimo u svijetu znanstvene fantastike
Neurotehnološka revolucija
Bili vi toga svjesni ili ne, ali već živimo u svijetu znanstvene fantastike
sport
Trebao je biti najskuplji Hrvat i igrač Liverpoola, a sada spašava karijeru odlaskom iz kluba?
neizvjesna budućnost
Trebao je biti najskuplji Hrvat i igrač Liverpoola, a sada spašava karijeru odlaskom iz kluba?
Lamine Yamal unajmio VIP prostor u klubu, puštao je samo djevojke: "Sve im je bilo plaćeno"
Španjolci bruje
Lamine Yamal unajmio VIP, djevojke pile besplatno, tražio je jedno: "Molimo vas, ostavite..."
Tužna vijest potresla hrvatski sport: Preminuo jedan od najboljih trenera
Ogroman gubitak za gimnastiku
Tužna vijest pogodila hrvatski sport: Preminuo jedan od najboljih trenera
tv
U dobru i zlu: Sve se više zbližavaju – hoće li njihov odnos prerasti u nešto više?
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Sve se više zbližavaju – hoće li njihov odnos prerasti u nešto više?
Kumovi: Prekrasan dan za Zaglavčane – sreći nema kraja!
KUMOVI
Prekrasan dan za Zaglavčane – sreći nema kraja!
Kumovi: Još će neko vrijeme ostati glavna tema Zaglava
KUMOVI
Kumovi: Još će neko vrijeme ostati glavna tema Zaglava
putovanja
Europska zemlja u kojoj je zabranjeno pustiti vodu u zahodu nakon 22 sata
U unajmljenom stanu?
Europska zemlja u kojoj je zabranjeno pustiti vodu u zahodu nakon 22 sata
Nemojte ih jesti zimi: 7 namirnica koje trebamo izbjegavati na kraju godine
Izbacite s jelovnika
Nemojte ih jesti zimi: 7 namirnica koje trebamo izbjegavati na kraju godine
"Najljepši europski grad u koji nitko ne ide": Ljepotan koji ima 12 rijeka, 21 otok i stotine patuljaka...
Za svačiji džep
"Najljepši europski grad u koji nitko ne ide": Ljepotan koji ima 12 rijeka, 21 otok i stotine patuljaka...
novac
Nije više za život: Smrtonosno zagađenje u metropoli godišnje odnese više od 17.000 života
Grad koji ubija
Nije više za život: Smrtonosno zagađenje u metropoli godišnje odnese više od 17.000 života
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Mađarska ostaje bez ruske nafte - i sada se mora pomiriti s Hrvatskom
brak iz interesa
Mađarska ostaje bez ruske nafte - i sada se mora pomiriti s Hrvatskom
lifestyle
Zagreb špica: Chanel čizme s potpeticom u obliku bisera u street style izdanju
WOW, FAMOZNE SU!
Dama iz Zagreba u čizmama za kojima se okretala cijela špica
Lejla Filipović u cipelama koje podižu cijelu kombinaciju bez previše napora.
OMILJENI MODEL
Lejla Filipović: Cipele koje bez previše napora podižu svaku kombinaciju, boja je vrh
Recept za brze fritule
TAKO JEDNOSTAVNO
Imamo najlakši recept za brze fritule, gotove su za tren i savršene
sve
Doris Dragović o novom albumu, svom starom hitu koji je postao nova himna nogometaša Hajduka, ali i operaciji kojoj se nedavno podvrgnula
''doktor je odlučio što treba''
Doris Dragović o nedavnoj operaciji: ''Valjalo je to riješiti...''
Europska zemlja u kojoj je zabranjeno pustiti vodu u zahodu nakon 22 sata
U unajmljenom stanu?
Europska zemlja u kojoj je zabranjeno pustiti vodu u zahodu nakon 22 sata
Zagreb špica: Chanel čizme s potpeticom u obliku bisera u street style izdanju
WOW, FAMOZNE SU!
Dama iz Zagreba u čizmama za kojima se okretala cijela špica
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene