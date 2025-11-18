Dikan se pohvalio potezom svoje kćeri koji ga je oduševio: ''Ponosan sam na moje suho zlato''

Josip Radeljak Dikan pohvalio se putovanjem svoje kćeri Lane Radeljak koje ga se posebno dojmilo zbog jednog detalja.

Josip Radeljak Dikan na društvenim mrežama objavio je koliko je ponosan na svoju kćer Lanu Radeljak.

Naime, Lana je s prijateljicama posjetila Veneciju, a Dikana se to posebno dojmilo zbog jednog detalja.

''Ponosan sam na moje 'suho zlato'. Vikend je provela 'sa svojom ženskom bandom' u Veneciji, jednom od najljepših povijesnih gradova Europe! I nije propustila posjetiti po tradiciji najčuvenije nobl sastajalište Harry's Bar i neizostavno srknuti originalni i u svijetu čuveni koktel Bellini sa Crèam Brùlee! Bravo cure - predivne ste i lijepo Vas je vidjeti zajedno!'', napisao je uz njene fotografije s putovanja.

Josip Radeljak Dikan i Lana Radeljak - 2 Foto: Facebook

Podsjetimo, Dikan je Lanu dobio s pokojnom glumicom Enom Begović.

Ovih dana šuška se i da Radeljak više nije s beogradskom odvjetnicom. Više pogledajte OVDJE.

Lana Radeljak i Josip Radeljak Dikan Foto: Robert Anic/Pixsell

