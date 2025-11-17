Koliko će zaraditi naša misica ukoliko pobijedi? Osim titule, čekaju je i mnoge obveze!

Ususret finalu izbora za Miss Universe, mnogi ne znaju kako će osim vječne slave i novčane nagrade nova pobjednica dobiti i veliki niz obveza.

Iako su djevojke iz 120 zemalja već dva i pol tjedna u dalekom Tajlandu, finale 74. izbora za Miss Universe održat će se u petak 21. studenog. Osmočlani živi donijet će konačnu odluku o nasljednici Dankinje Victorije Kjær Theilvig, nakon što je ovogodišnji izbor doživio nekoliko skandala, a među favoritkinjama je i hrvatska predstavnica Laura Gnjatović.

Međutim, moderna verzija ovog izbora ne cijeni samo fizičku ljepotu, već i inteligenciju, društveno korisne projekte i scensku karizmu, a osim globalne pozornice, pobjednica dobiva i veliku nagradu.

Miss Universe Foto: Profimedia

Miss Universe Foto: Profimedia

Kako piše Marca, pobjednica Miss Universea dobit će godišnju plaću od 250 tisuća dolara, no uz to će raditi puno radno vrijeme uz izuzetno gust raspored, sudjelujući na događajima, podupirujući društvene i humanitarne inicijative te govoreći o važnim temama diljem svijeta.

Svjetska kraljica ljepote dobiva i privilegiju živjeti u luksuznom stanu u New Yorku, dok su joj svi putni troškovi povezani s obavezama Miss Universea pokriveni, kao i podrška tijekom godine ispunjene važnim radom. Osim toga, moći će nositi krunu optočenu dijamantima i safirima, čija se vrijednost procjenjuje na oko 5,5 milijuna dolara.

Laura Gnjatović Foto: Instagram

Laura Gnjatović - 1 Foto: Instagram Screenshot

Nakon završetka mandata, pobjednica će dobiti pristup novim profesionalnim prilikama u područjima poput manekenstva, glume i društvenog aktivizma, te mogućnost susreta brojnih utjecajnih osoba iz različitih industrija, što im omogućuje proširenje profesionalnih horizonata.

Pobjeda bi im omogućila i širenje vidljivosti njihovih humanitarnih aktivnosti, ali i bi im dala priliku za putovanje i upoznavanje različite kulture i znamenitosti diljem svijeta, što često postaje odskočna daska za blistavu profesionalnu budućnost.

Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske - 5 Foto: PR

Laura Gnjatović i Chandini Baljor - 3 Foto: Instagram

Ovogodišnji izbor je izazvao i jedno uhićenje, o čemu više pročitajte OVDJE.

Kako je naša predstavnica Laura Gnjatović izgledala prije pet godina, pogledajte OVDJE.

