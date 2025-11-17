Prepoznajete li tko je ovo? Mnoge je šokirao novi izgled poznatog glumca!

Miloš Biković iznenadio je promjenom izgleda zbog uloge u jednom filmu.

Glumac Miloš Biković u posljednje vrijeme boravi u Turskoj gdje snima novi film, za koji je morao proći kroz veliku transformaciju. Njegov novi izgled iznenadio je fanove novom objavom koja je odmah izazvala lavinu komentara na društvenim mrežama.

37-godišnji glumac na fotografijama i videima na Instagramu je skoro pa golišav i s nešto dužom kosom koja je srpske medije podsjetila na književni lik Robinsona Crusoea.

Uz njega je stajala i jedna koza, a ovaj izgled je toliko iznenadio njegove fanove da su odmah ispod objave napisali kako ga ne prepoznaju.

Miloš Biković

Miloš Biković

Miloš Biković

"Dušo nisam te prepoznala", "Prije je Kapetan Kuka", "Ne mogu da te prepoznam hahaha", "Izgledaš kao Tarzan", "Salvador Dali?", pišu mu fanovi ispod objave.

Biković je jedan od rijetkih srpskih glumaca koji svoje angažmane nalaze i u ruskoj kinematorgrafiji. Upravo zbog konstantne suradnje s Rusima i komentara o ratu u Ukrajini, ali i činjenice da od 2021. ima rusko državljanstvo, ostao je bez uloge u trećoj sezoni serije "Bijeli lotus" nakon kritika ukrajinskih vlasti.

Njegov brat se zaredio sa samo 22 godine. Više o tome pročitajte OVDJE.

