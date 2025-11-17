Seve dirnula obožavatelje objavom posvećenoj majci: ''Ja sam bila tvoja mala...''

Severina je podijelila video jedne obožavateljice koji prikazuje njezinu emotivnu majku Anu kako pjeva pjesmu "Dalmatinka".

Čak i deset dana nakon što je održala dva rasprodana koncerta u zagrebačkoj Areni, Severina ima snimke i fotografije koje objavljuje na društvenim mrežama.

Na oba koncerta u publici je bila i njezina majka Ana, koja se u jednom trenutku našla i na LED ekranima iza Seve i njezinog benda.

Ana Vučković - 1 Foto: Instagram

Ana Vučković - 2 Foto: Instagram

Severina - 3 Foto: Matea Smolčić Senčar i Dario Horvat

Naša glazbena zvijezda svojoj majci je posvetila i pjesmu "Dalmatinka", a gospođa Ana je snimljena kako uz prijateljicu pjeva ovu baladu uglas s kćeri.

"[MOJOJ MAJCI] Ja sam bila tvoja mala... i još uvik sam", napisala je Seve uz video, ispod kojeg su se javljali mnogi pratitelji.

"Kakav prizor i naravno suze", "Jedna je mama", "Baka Ane kraljica, vesela i ostala do kraja koncerta", "Predivno", "Jednaaa jee Majka Anee", "Predivno", "Sve su se kockice posložile. Savršen koncert, Seve kao s naslovne stranice Voguea, sin napokon porastao da se on pita i majka su tu", "Kako je slatkaaa", napisali su Severinini pratitelji ispod videa.

Severina s majkom - 2 Foto: Severina/Instagram

Severina s majkom - 1 Foto: Severina/Instagram

Severina s majkom Anom Foto: Instagram/Screenshot

Nije tajna koliko su Severina i njezina majka bliske, a gospođa Ana bila je podrška svojoj kćeri za vrijeme borbe za skrbništvo nad sinom Aleksandrom.

Pjevačica je sve dirnula potezom prema majci poginulog mladića u Novom Sadu pred cijelom zagrebačkom Arenom, što je napravila pogledajte OVDJE.

Kako je nastao hit s kojim je otvorila koncerte? Više o tome pročitajte OVDJE.

