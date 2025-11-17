Romantični bijeg poznatog para: Naš voditelj pohvalio se idiličnim prizorima s drugog kraja svijeta

Saša Kopljar s voljenom suprugom Renatom uživa na egzotičnoj destinaciji daleko od Hrvatske.

Naš televizijski voditelj Saša Kopljar trenutačno uživa u glavnom gradu Tajlanda – Bangkoku, odakle je na društvenim mrežama podijelio fotografiju sa samozatajnom suprugom Renatom.

Na fotografiji ih vidimo ispred jednog od najpoznatijih budističkih hramova, Wat Pho, čija impresivna arhitektura i bogato ukrašeni krovovi stvaraju savršenu kulisu za ovu toplu uspomenu.

Pogledaji ovo Nekad i sad Pogledajte kako je naša misica izgledala prije pet godina, sad je jasno zašto slovi za favoritkinju

Saša i Renata poziraju u nježnom zagrljaju, obasjani suncem, a njihovi osmijesi otkrivaju koliko uživaju u zajedničkom odmoru daleko od svakodnevice. Otkrio je zatim i da su produžili do Dubaija.

Galerija 21 21 21 21 21

''Manekenki'', ''Awww'', dio je komentara s Instagrama.

Saša Kopljar i supruga Renata - 3 Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Pogledaji ovo Celebrity Tko je samozatajni partner Lane Jurčević, s kojim čeka drugo dijete?

Inače, ovaj domaći par u braku je više od 20 godina. Zajedno imaju sina Frana i kćer Arijanu.

Saša Kopljar sa suprugom Renatom - 4 Foto: Damjan Tadic/Cropix

Saša Kopljar sa suprugom Renatom - 2 Foto: Ronald Gorsic/Cropix

Saša Kopljar sa suprugom Renatom - 8 Foto: Niksa Stipanicev/Cropix

Njihova kći je manekenka, koja niže svjetske uspjehe i svojevremeno je nosila Diorovu reviju sa slavnim modelima, poput Belle Hadid. Ponosni tata nedavno se pohvalio još jednim velikim uspjehom svoje nasljednice. O čemu je riječ, saznajte OVDJE.

Saša Kopljar s kćeri Arijanom i suprugom Renatom i Foto: Igor Soban/Pixsell

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Crna kraljica Supertalenta! Maja Šuput u prozirnoj haljini sve je ostavila bez daha

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Celebrity Poslušajte što je to rasplakalo Maju Šuput: ''Zabio si mi nož u srce!''

Pogledaji ovo Nekad i sad Jedna od najpoželjnijih ljepotica 90-ih i danas oduševljava pojavom, evo kako izgleda s 52 godine