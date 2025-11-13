Crna kraljica Supertalenta! Maja Šuput u prozirnoj haljini sve je ostavila bez daha

Efektna kreacija s potpisom Marka Grubnića bila je tehnički najzahtjevnija ove sezone, a wow-efekt nije izostao.

Za novu epizodu Supertalenta naša Maja Šuput je postala prava crna kraljica, kako bi od milja ovaj stajling nazvao Marko Grubnić.

Upravo je on zaslužan za ovu efektnu modnu kombinaciju o kojoj nam je i rekao koju riječ više.

''Ovaj stajling, tj. ova haljina je konstrukcijski bila moj najveći izazov jer je od te kristalne mreže trebalo to ukrojiti. Trebalo je to izraditi, oblikovati i obući ove košare, jer ja sam naravno htio da Maja na sebi ima haljinu koja je, pod navodnicima, nevidljiva, tj. prozirna tako da joj se vidi bodi koji je ispod od sjajnog lateksa'', rekao nam je.

''Međutim, u to sve skupa sam još htio iskombinirati, odnosno ukomponirati i ove košare, odnosno bokove ogromne. Ovo je možda tehnički najizazovnija haljina ove sezone što se tiče izrade, a mislim da je jako efektna'', dodao je Marko.

''Mislim da se sav trud isplatio jer je jako efektna, što zbog samog kroja i dizajna, što zbog samog materijala, a i zbog dodatka ovog perja koje je vrlo raskošno i dominantno u tom gornjem dijelu i daje joj moment "crne kraljice". Za televiziju i Supertalent mislim da je to pun pogodak jer uvijek volim da se nešto konkretno dogodi u gornjem dijelu outfita, tako da mislim da smo i ovaj put uspjeli dobiti taj wow efekt.'', objasnio nam je.

''Što se tiče make-upa, stvarno smo išli na to da Maja bude lijepa, da je oko i iskonturirano i malo više izvučeno na van zbog frizure koja ovaj put malo prekriva to jedno oko pa smo onda nekako išli na tu varijantu make-upa'', nadodao je.

Što kažete na ovo Majino izdanje? Jednostavno wow!

''Mislim da jako puno žena voli ovu frizuru i da je smatra i svečanom i praktičnom i lijepom i uobičajenom. To je ono na stranu, lijepa šiška koja pada preko oka dignuta punđa, a mislim da je to ova frizura bila. Po defaultu nam se nametnula jer jednostavno haljina je takva kakva je to'', kaže nam.

''Perje je vrlo dominantno i cijeli styling je moćan, tako da smo išli s tom jednom mekšim frizurom. Cijeli dojam smo pojačali sa cipelama na platformu koje su također vrlo moćne u cijeloj ovoj modnoj priči'', zaključio je.

