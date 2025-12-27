Zimska romantika! Ovako su Maja i Šime iskoristili slobodno blagdansko vrijeme

Maja Šuput na Instagramu je objavila toplu fotografiju sa Šimom Elezom dok su uživali u blagdanskom ugođaju i zasluženom odmoru.

Nakon što je rasplesala publiku na Adventu u Makarskoj, Maja Šuput iskoristila je trenutke mira za opuštanje u društvu svog partnera, markantnog Splićanina Šime.

Na Instagram storyju podijelila je toplu i nasmijanu fotografiju, kojom je otkrila djelić njihove blagdanske atmosfere.

Maja Šuput i Šime Elez Foto: Maja Šuput/Instagram

Zagrljeni i odjeveni u tople zimske jakne, Maja i Šime uživali su u ugodnom ambijentu uz hranu i piće, daleko od pozornice, ali i dalje u centru pažnje. Maja je zablistala u ružičastom bundastom kaputu i pletenoj kapi, dok je Šime bio ležerno elegantan u smeđoj pilotskoj jakni s krznenim detaljima.

Maja Šuput, Šime Elez Foto: Instagram

Maja Šuput i sin Bloom - 2 Foto: Maja Šuput/Instagram

Nedavno su se Maja i Šime zabavljali u zajedničkom izlasku, a više o tome smo pisali OVDJE.

