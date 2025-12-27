Zimska romantika! Ovako su Maja i Šime iskoristili slobodno blagdansko vrijeme

Maja Šuput na Instagramu je objavila toplu fotografiju sa Šimom Elezom dok su uživali u blagdanskom ugođaju i zasluženom odmoru.
Nakon što je rasplesala publiku na Adventu u Makarskoj, Maja Šuput iskoristila je trenutke mira za opuštanje u društvu svog partnera, markantnog Splićanina Šime.3 vijesti o kojima se priča idilični prizori Chef Vukadin raznježio fotkama s lijepom suprugom i djecom: ''Kao med su!'' idu li pred oltar? Domenica o partneru odvjetniku s kojim je već 15 godina: ''To mu jedino ne opraštam!'' ''obožavao je to doba...'' Nikad tužniji blagdani za obitelj Brucea Willisa: ''Trenuci koji su nekad donosili radost...''
Na Instagram storyju podijelila je toplu i nasmijanu fotografiju, kojom je otkrila djelić njihove blagdanske atmosfere.
Pogledaji ovo Zanimljivosti Thompsonov tim objavio važne informacije za koncert u zagrebačkoj Areni
Maja Šuput i Šime Elez Foto: Maja Šuput/Instagram
Zagrljeni i odjeveni u tople zimske jakne, Maja i Šime uživali su u ugodnom ambijentu uz hranu i piće, daleko od pozornice, ali i dalje u centru pažnje. Maja je zablistala u ružičastom bundastom kaputu i pletenoj kapi, dok je Šime bio ležerno elegantan u smeđoj pilotskoj jakni s krznenim detaljima.
Maja Šuput, Šime Elez Foto: Instagram
Maja Šuput i sin Bloom - 2 Foto: Maja Šuput/Instagram
Nedavno su se Maja i Šime zabavljali u zajedničkom izlasku, a više o tome smo pisali OVDJE.
Pogledaji ovo Celebrity Ljupka Gojić Mikić pokazala blagdansku čaroliju u svom domu!
Galerija 27 27 27 27 27
OVDJE pogledajte kako je markantni Šime izgledao ranije, fotke će iznenaditi mnoge!
1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Pripijeno izdanje pjevačice Colonije bilo je glavni zašto su se svi za njom okretali u centru metropole!
1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Neki su iznenadili! Evo tko od poznatih Hrvata nije propustio subotnju špicu nakon Božića
Pogledaji ovo Celebrity Udala se kći najpoznatijeg chefa na svijetu, na ceremoniji su bile mnoge slavne face