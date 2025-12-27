Udala se kći najpoznatijeg chefa na svijetu, na ceremoniji su bile mnoge slavne face

Gordon Ramsay ponosno je otpratio kćer Holly pred oltar, gdje se udala za olimpijca Adama Peatyja u opatiji Bath.

Gordon Ramsay izrazio je ponos povodom vjenčanja svoje kćeri Holly s olimpijskim zlatnim plivačem Adamom Peatyjem.

Slavni kuhar, poznat po emisijama Hell's Kitchen i Kitchen Nightmares, napisao je da je najponosniji otac dok njegova 25-godišnja kći stupa u brak s 30-godišnjim Peatyjem u opatiji Bath.

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Ramsay (59) je viđen kako ulazi u povijesnu crkvu sa svojom kćeri, a ranije toga dana objavio je na Instagramu: "Nevjerojatno sam sretan što ovu predivnu mladenku mogu otpratiti do oltara i dobiti nevjerojatnog zeta."

Foto: Profimedia

Brojne slavne osobe prisustvuju svečanosti, među njima i članovi obitelji Beckham.

Foto: Profimedia

Na popisu uzvanika su i zvijezda emisije Dragons' Den Sara Davies te bivši sudac MasterChef: The Professionals Marcus Wareing, koji je ranije radio s Ramsayjem.

Foto: Profimedia

Peaty, olimpijski plivač, navodno je upoznao svoju zaručnicu preko njezine sestre Tilly dok su obje 2021. sudjelovale u showu Strictly Come Dancing.

Holly Ramsay je influencerica i zagovarateljica mentalnog zdravlja. Godine 2021. pokrenula je podcast "21 & Over" za sve koji se bore s anksioznošću, sumnjom u sebe, mentalnim zdravljem i pronalaskom identiteta u današnjem svijetu.

Foto: Profimedia

Ona je drugo najstarije dijete od ukupno šestero djece Gordona i Tane Ramsay.

