Sjećate se dječaka iz "Čudesnog Božića"? Izgleda neprepoznatljivo 31 godinu nakon uloge

David Krumholtz, nekadašnji glumac iz božićnog hita The Santa Clause, iznenadio je obožavatelje objavom u kojoj pjeva božićnu pjesmu, a mnogi su ostali šokirani koliko se promijenio od uloge vilenjaka Bernarda.

Mnogi ga se sjećaju kao mladog elfa Bernarda iz božićnog klasika "The Santa Clause", filma koji je od 1994. postao nezaobilazan dio blagdanskog razdoblja.

Tada je David Krumholtz imao samo 17 godina, a njegova uloga oštrog, ali vječno mladog pomoćnika Djeda Božićnjaka zauvijek je ostala u srcima publike. Tri desetljeća kasnije, i dalje je omiljen među generacijama gledatelja, no mnogi su se fanovi ovih dana iznenadili kada su vidjeli kako sada izgleda.

David Krumholtz - 3 Foto: Profimedia

Na Božić je Krumholtz (47) objavio video na Instagramu u kojem pjeva hit "Santa Claus Is Coming to Town". Na snimci ga se vidi u zimskoj odjeći, s bradicom od nekoliko dana, crnom kapom i kaputom, a njegov nastup izazvao je val komentara nostalgičnih obožavatelja.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Slavne osobe koje nisu fanovi Božića: Neki od njih imaju potpuno opravdane razloge!

"Bernard! Kakav glas", "Ovaj sam tjedan svoju osmogodišnjakinju upoznao s filmovima The Santa Clause. Bila je bijesna što Bernarda nema u trećem filmu", "Da, to je Bernard, nema sumnje! Sretan Božić", "O moj Bože, to je j*ni Bernard", dio je komentara.

Krumholtz je karijeru započeo vrlo mlad, već s 13 godina, nastupivši na Broadwayu u predstavi "Conversations with My Father". Iako se pojavljivao u ranim filmovima poput "Life with Mikey i Addams Family Values", prava prekretnica bila je uloga u "The Santa Clause" 1994., a reprizirao ju je i u nastavku 2002. godine. Kasnije se pojavljivao i u kultnom hitu iz 90‑ih 10 "Things I Hate About You", filmu "Harold & Kumar Go to White Castle", kao i na televiziji kao profesor Charlie Eppes u krimiseriji "Numbers".

David Krumholtz - 3 Foto: Profimedia

David Krumholtz - 7 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Zanimljivosti Dosta vam je filma "Sam u kući"? Ove blagdane isprobajte nešto drugačije božićne filmove i serije!

Krumholtz je dobio pohvale i za ulogu Isidora Isaaca Rabija u hvaljenom filmu "Oppenheimer", a uskoro ga očekuju i novi projekti, među njima su "Supergirl" i sportska biografska drama "Mr Irrelevant".

David Krumholtz - 5 Foto: Profimedia

David Krumholtz - 2 Foto: Profimedia

Na privatnoj strani, David je u braku s kolegicom Vanessom Britting, s kojom ima sina i kćer. Par se zaručio u Parizu 2008., a vjenčali su se 22. svibnja 2010. u New Yorku.

Galerija 2 2 2 2 2

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Pogledajte viralni video kada je princ William uočio najpoznatijeg obožavatelja princeze Diane!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Poseban dan i veliko slavlje za našeg Vatrenog, sve je bilo u znaku ljubavi!

Pogledaji ovo Celebrity Idete li na dugoočekivani Thompsonov koncert u Areni Zagreb?