Poseban dan i veliko slavlje za našeg Vatrenog, sve je bilo u znaku ljubavi!

Hrvatski reprezentativac Josip Juranović krstio je svoju kćerkicu u Župi svetog Mateja na Viškovu.

Hrvatski nogometni reprezentativac Josip Juranović danas je u Župi svetog Mateja na Viškovu obilježio jedan od najvažnijih dana u životu svoje obitelji - krštenje svoje kćerkice.

Sakrament krštenja, kojim dijete ulazi u kršćansku zajednicu, bio je duboko emotivan i svečan trenutak za Juranovića, a njegov dolazak pokazuje koliko su mu obitelj i vjera važni.

Nakon mise, u veseloj i toploj atmosferi, mladi ministranti nisu propustili priliku fotografirati se s poznatim Vatrenim. Osmijezi na licima djece i Juranovića zabilježili su radostan završetak jednog posebnog dana.

"Krštenje je poseban i svet sakrament kojim dijete ulazi u kršćansku zajednicu, a ovaj čin pokazuje važnost vjere i obitelji u njegovom životu. Nakon krštenja, ministranti su se fotografirali s Josipom Juranovićem, što je dodatno uljepšalo ovaj poseban i radostan dan", napisali su iz župe.

Inače, Josip je u braku s ljepoticom Lanom, a više o njihovoj ljubavnoj priči pročitajte OVDJE.

