Poseban dan i veliko slavlje za našeg Vatrenog, sve je bilo u znaku ljubavi!

Hrvatski reprezentativac Josip Juranović krstio je svoju kćerkicu u Župi svetog Mateja na Viškovu.
Hrvatski nogometni reprezentativac Josip Juranović danas je u Župi svetog Mateja na Viškovu obilježio jedan od najvažnijih dana u životu svoje obitelji - krštenje svoje kćerkice.3 vijesti o kojima se priča idilični prizori Chef Vukadin raznježio fotkama s lijepom suprugom i djecom: ''Kao med su!'' idu li pred oltar? Domenica o partneru odvjetniku s kojim je već 15 godina: ''To mu jedino ne opraštam!'' ''obožavao je to doba...'' Nikad tužniji blagdani za obitelj Brucea Willisa: ''Trenuci koji su nekad donosili radost...''
Sakrament krštenja, kojim dijete ulazi u kršćansku zajednicu, bio je duboko emotivan i svečan trenutak za Juranovića, a njegov dolazak pokazuje koliko su mu obitelj i vjera važni.
Pogledaji ovo Celebrity Idete li na dugoočekivani Thompsonov koncert u Areni Zagreb?
Nakon mise, u veseloj i toploj atmosferi, mladi ministranti nisu propustili priliku fotografirati se s poznatim Vatrenim. Osmijezi na licima djece i Juranovića zabilježili su radostan završetak jednog posebnog dana.
"Krštenje je poseban i svet sakrament kojim dijete ulazi u kršćansku zajednicu, a ovaj čin pokazuje važnost vjere i obitelji u njegovom životu. Nakon krštenja, ministranti su se fotografirali s Josipom Juranovićem, što je dodatno uljepšalo ovaj poseban i radostan dan", napisali su iz župe.
Svadba Josipa Juranovića i Lane Miholjević - 1 Foto: Grupa Neretva/Instagram
Josip Juranović i Lana Miholjević Foto: Instagram
Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko se sve rodio na Božić? Iznenađujuća lista slavnih koje dijele ovaj poseban datum
Galerija 26 26 26 26 26
Inače, Josip je u braku s ljepoticom Lanom, a više o njihovoj ljubavnoj priči pročitajte OVDJE.
1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Zanimljivosti Tko se sve rodio na Božić? Iznenađujuća lista slavnih koje dijele ovaj poseban datum
1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Severina podijelila fotke sina i svoje mame: ''Svaki moj dan oboje osmijehom...''
Pogledaji ovo Zanimljivosti Dosta vam je filma "Sam u kući"? Ove blagdane isprobajte nešto drugačije božićne filmove i serije!