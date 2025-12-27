Idete li na dugoočekivani Thompsonov koncert u Areni Zagreb?

Thompson večeras nastupa u rasprodanoj Areni Zagreb, gdje će pred tisućama fanova održati spektakularan koncert pun emocija i najvećih hitova.

Marko Perković Thompson večeras će održati veliki koncert u Areni Zagreb.

Očekuje se spektakularna atmosfera, tisuće fanova i nastup koji će obilježiti blagdansko razdoblje za sve ljubitelje njegove glazbe.

Nakon niza rasprodanih koncerata diljem Hrvatske, Thompson se vraća pred zagrebačku publiku s novim i starim hitovima koji su obilježili njegovu karijeru. Organizatori najavljuju impresivnu produkciju, vrhunsku rasvjetu i posebne glazbene trenutke koji će dodatno podići energiju u Areni.

Prije nekoliko dana najavio je nove datume koncerata u Poreču i Splitu jer su se prvi datumi rasprodali brzinom munje. Više pogledajte OVDJE.

