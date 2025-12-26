Finale projekta Startaj Hrvatska je pred vratima: Tko će ponijeti laskavu titulu hit-proizvoda 2025.?

U nedjelju nas očekuje posljednja, finalna epizoda 6. sezone projekta "Startaj Hrvatska", u kojoj ćemo saznati hit proizvod 2025.! Od 8 poduzetničkih priča jedna će se posebno istaknuti. Kandidati s nestrpljenjem očekuju saznati tko će ponijeti laskavu titulu, a dojmove uoči finala podijelili su s našom Mateom Slogar.

Oni su financijski riskirali, proširivali proizvodne kapacitete, danonoćno radili i sami sebi dokazali da mogu svladati baš sve prepreke. U samoj završnici za poduzetnike i kandidate projekta Startaj Hrvatska, emocije su na vrhuncu.

''Baš jedne teške emocije i slike su mi prolazile, znači kako mi pričamo tako mi prolaze slike. Početak, dva, tri ulja mješavina, do sada ovoga. Pa je li moguće?'' govori Martina Čustić.

''Investicija koja je potrebna da bi se uopće došlo u poziciju da proizvedeš tu jednu limenku sokića je jedan ozbiljan stan, ne male kvadrature'', kaže Tomislav Juretić.

Startaj Hrvatska - 4 Foto: In Magazin

''To su sve rizici koji su normalni i 'ko ne riskira, ne profitira'', dodaje Filip Raponja.

U nedjelju 28. prosinca saznat ćemo tko je hit proizvod šeste sezone projekta, a svi oni od njega su već višestruko profitirali.

Još uvijek sve radim sama, ali prva stvar, nakon Nove godine mi je zapošljavanje nekog dodatnog, jer jednostavno ne stižem više i proizvoditi, i sve ostale stvari odrađivati'', kaže Nikolina Perša.

''Startaj Hrvatska mi je omogućio da prezentiramo svim ljudima na cijelom području Hrvatske što je to hrvatski proizvod, kako je to biti poduzetnik i kako je to razvijati proizvod, tako da su mi otvorili jedna jako velika vrata što bez toga ne bi uspjela'', kaže Ivona Poljak.

''Mislim da je projekt urodio ne samo novim poznancima i prijateljstvima, nego i novim projektima na kojima ćemo raditi. I budućim partnerima s kojima ćemo surađivati'', kažu Ana Tereza i Mario Želinski.

Usudili su se znajući da iza njih stoje oni koji će ih poduprijeti. Pomoć vrhunskih stručnjaka njihov je proizvod dovela na novu razinu i otvorila put kao stvarenju sna.

''Svaka minuta uložena se isplatila i baš smo sretni da je to tako. Imali smo naravno dosta investicije i kupovine opreme, dodatnih strojeva kako bi povećali kapacitet proizvodnje, ali mi smo na dobrom putu da ono što smo uložili da nam se vrati kroz same količine koje ćemo, nadamo se, u budućnosti isporučivati Sparu. Tako da mislim da možemo biti jako zadovoljni'', kažu Ante i Anita Habada.

Startaj Hrvatska - 5 Foto: In Magazin

''Kako smo rješavali nekakve nedostatke, sazrijeli smo i kad smo vidjeli da idemo prema tom cilju, znači prema proizvodu koji se uvrstio u Interspar dućane. Na početku nam je to izgledalo jako nedostižno, ali išli smo korak po korak i mislim da se to je sad definitivno isplatilo'', zaključuju Dragutin Marković i Marcela Marković Halkić.

Mnogo rada, truda i znoja vodili su do ključnog trenutka tko će odnijeti titulu hit-proizvoda 2025. Zato ove nedjelje ne propustite biti uz Novu TV i finalnu epizodu 6. sezone projekta Startaj Hrvatska.

