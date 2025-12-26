Bivši dinamovac i jedna od najljepših srpskih glumica čekaju prinovu!

Teodora Bjelica i Karlo Muhar u sretnom su iščekivanju prinove, vjenčali su se prošle godine.

Jedna od najljepših srpskih glumica Teodora Bjelica i hrvatski nogometaš Karlo Muhar sljedeće godine postat će roditelji.

Lijepu vijest Teodora je potvrdila za srpski Telegraf.

''Da, istina! Trenutno mi je u fokusu moja trudnoća, veselim se toj novoj ulozi, a nakon toga i svakom novom glumačkom projektu jer zaista obožavam svoj posao'', rekla je.

Teodora i Karlo vjenčali su se 2024. godine.

Za njihovu vezu nitko nije ni znao pa su snimke sa svadbe iznenadile javnost, a samo nekoliko mjeseci prije srpska glumica prekinula je vezu s bivšim suprugom Severine, Igorom Kojićem.

