Već nova djevojka? Bivši Severinin suprug viđen je u društvu lijepe brinete

Iako je samo dva mjeseca prošlo od njegova razvoda od Sofije Dacić, Igor Kojić viđen je u bliskom društvu s jednom brinetom.

Ni dva mjeseca poslije službenog razvoda od Zagrepčanke Sofije srpski mediji pišu da Igor Kojić ima novu djevojku.

Naime, Dok Sofija Dacić nastupa u emisiji "Zvezde Granda", čiji je član žirija njezin bivši svekar Dragan Kojić Keba, mlađi Kojić snimljen je na koncertu u Beogradu s nepoznatom brinetom.

Fotografije i snimku pogledajte OVDJE.

Na Kebinu koncertu brineta je sjedila u loži pored Igora i njegove majke Olje, a bivši nogometaš i nekadašnji Severinin suprug nije skidao osmijeh s lica. Kada su vidjeli fotografe, odlučili su se malo razdvojiti i tako proveli ostatak večeri.

Nakon razvoda od Severine Kojić je uletio u brak s Dacić nakon ni mjesec dana poznanstva, a mlada Zagrepčanka podnijela je zahtjev za razvod sredinom srpnja nakon što mu je krajem lipnja rekla kako više ne želi živjeti s njim. Igor je isprva bio protiv te odluke i vjerovao da bi trebali pokušati još jednom, no s vremenom je prihvatio da je njihova ljubav nestala.

