Svi su gledali u Kolindine cipele koje su zasjenile i njezin zeleni outfit!

Kolinda Grabar-Kitarović na summitu u Berlinu oduševila je zelenim odijelom i salonkama s leopard uzorkom.

Na Svjetskom summitu o zdravlju u Berlinu, bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović (57) istaknula se ne samo kao govornica o važnim globalnim temama, već i kao dama besprijekornog stila.

Za ovu priliku odabrala je efektno zeleno odijelo koje je, uz klasičan kroj i sofisticiran dizajn, zračilo energijom i optimizmom.

Čipkasta bluza u sličnoj nijansi unijela je mekoću u poslovni look, dok su njezine salonke s leopard uzorkom privukle posebnu pažnju – upečatljiv detalj koji je dao notu karaktera cijelom outfitu.

Kolinda Grabar Kitarović - 4 Foto: Instagram

Nedavno su na jednom događaju i Kolindine hlače ukrale svu pozoronst, a sve detalje pogledajte OVDJE.

