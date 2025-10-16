Svi su gledali u Kolindine cipele koje su zasjenile i njezin zeleni outfit!

Kolinda Grabar-Kitarović na summitu u Berlinu oduševila je zelenim odijelom i salonkama s leopard uzorkom.
Na Svjetskom summitu o zdravlju u Berlinu, bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović (57) istaknula se ne samo kao govornica o važnim globalnim temama, već i kao dama besprijekornog stila.
Za ovu priliku odabrala je efektno zeleno odijelo koje je, uz klasičan kroj i sofisticiran dizajn, zračilo energijom i optimizmom.
Čipkasta bluza u sličnoj nijansi unijela je mekoću u poslovni look, dok su njezine salonke s leopard uzorkom privukle posebnu pažnju – upečatljiv detalj koji je dao notu karaktera cijelom outfitu.
Kolinda Grabar Kitarović - 4 Foto: Instagram
Nedavno su na jednom događaju i Kolindine hlače ukrale svu pozoronst, a sve detalje pogledajte OVDJE.
