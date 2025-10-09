Kolinda Grabar-Kitarović iz druge države odala počast Halidu: ''Ljudina kakvih je premalo''

Kolinda Grabar-Kitarović oglasila se o smrti Halida Bešlića statusom na Facebooku.

Smrt pjevača Halida Bešlića potresla je i bivšu predsjednicu Republike Hrvatske, koja se tim povodom oglasila na Facebooku.

Uz dirljive riječi poželjela mu je da počiva u miru.

''Daleko sam od Hrvatske, ali ne mogu i ja ne oprostiti se od Halida. Njegov je odlazak gubitak za sve nas koji smo rasli uz njegove pjesme i njegovu dobrotu. Bio je više od glazbenika – bio je simbol jednostavnosti, tolerancije i zajedništva. Kamo sreće da smo svi na ovim našim turbulentnim prostorima barem malo kao Halid – normalni, dragi, tolerantni i uključivi. Počivaj u miru, Halide, ljudino kakvih je premalo'', napisala je.

Iako nije napisala gdje je točno, posljednje fotografije koje je podijelila bile su iz dalekog New Yorka.

