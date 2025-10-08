Više od glazbene legende: Ove Halidove riječi pokazuju kakav je čovjek bio

U mnogim svojim javnim istupima Halid Bešlić je često govorio jednostavno, a ljudi koji su imali priliku upoznati ga opisivali su ga kao skromnog, duhovitog i čvrsto vezanog za svoj kraj.

Smrt kralja narodne glazbe Halida Bešlića u 72. godini mnoge je ostavila u velikom šoku. Više od 24 sata poslije, njegovi kolege iz regije opraštaju se od njega, a neki su odgodili planirane nastupe.

Osim što ga mnogi pamte po brojnim hitovima, Halid Bešlić upisao se u knjige kao i veliki humanitarac i simbol dobrote koji je tijekom ratnih godina održao više od 500 humanitarnih koncerata diljem Europe za one najpotrebitije.

U svojim javnim istupima često je govorio jednostavno, a ljudi koji su imali priliku upoznati ga opisivali su ga kao skromnog, duhovitog i čvrsto vezanog za svoj kraj. Takve su bile i izjave koje govore o tome kakav je bio čovjek.

"Ja sam čovjek s Romanije, mene ne možeš promijeniti."

Izjava koja oslikava koliko je povezan sa svojim zavičajem i identitetom. Osim što je bila motiv u pjesmama, Romanija je bila simbol svega što je smatrao važnim - obitelji, jednostavnosti i čvrstih vrijednosti.

"Ne trebaš se praviti važan. Ako valjaš, ljudi će to sami vidjeti."

Nije tajn kako je svoju popularnost gradio na glasu i ponašanju. To pokazuje i ova izjava u kojoj je otvoreno govorio protiv lažnog glamura i estradnih poza, a u intervjuima je često savjetovao mlađe kolege da ne zaborave da publika najbolje prepoznaje iskrenost.

"Nikad nisam bio bahat, ni kad sam punio dvorane."

Halid je uvijek poštovao svoju publiku koja ga je dovela do razine glazbene zvijezde, a uspjeh kojeg je postigao nije promijenio njegov karakter. Često je govorio kako je zahvalan publici jer da bez nje ne bi imao ništa.

"Meni je život dao i udarce i darove, ali ja sam uvijek išao naprijed."

Halidov život često su pogađali teški trenuci, od bolesti supruge Sejde do prometnih nesreća u kojima su se zatekli on i sin Dino. Unatoč tome, o njima je govorio mirno, bez dramatiziranja, pokazujući snagu i upornost.

"Kad sam počinjao, radio sam kao tesar. I da nije bilo pjesme, znao bih raditi. Nema sramote u poštenom poslu."

Za razliku od mnogih, nikad se nije sramio svog početka i zanata. Štoviše - često je to isticao kao temelj svega što je izgradio u karijeri.

"Ne mogu ja pjevati kad je ljudima teško. Kad je bio rat, nisam pjevao za pare. Kad je bila korona - nisam pjevao. Kad mi je susjed bolestan, neću pustiti glasniju glazbu. To je stvar obraza."

Za vrijeme pandemije Covida-19 odbio je nastupati i govoriti o veselju dok su mnogi gubili svoje najbližnje. Tu praksu imao je često tijekom karijere u svakodnevnim situacijama.

"Žena je stub kuće. Moj brak je opstao jer se znamo poštovati."

Nije tajna koliko je Halid s velikim poštovanjem govorio o svojoj supruzi Sejdi, često ju ističući kao najvažniju podršku u svojoj karijeri. Njih dvoje bili su u braku gotovo pola stoljeća, Halid je kao tajnu dugovječnosti istaknuo kako su uvijek znali kada treba stati i popričati.

