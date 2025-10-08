Tko je sin jedinac Halida Bešlića? Zadesila ga je slična sudbina kao i oca

O sinu Halida Bešlića jako se malo zna, ali su ipak poznate neke informacije.

Kralj narodne glazbe, Halid Bešlić, preminuo je u ponedjeljak u 72. godini. Iza sebe je ostavio bogatu karijeru, tužne obožavatelje i obitelj.

Halidu je velika podrška u njegovoj karijeri bila supruga Sejda, s kojom ima sina Dinu.

Halid i Sejda Bešlić (Foto: Dnevnik.hr) Foto: DNEVNIK.hr

"Pa ja sam popularniji od svog tate! Gdje god se pojavim, ljudi me pozdravljaju, žele razgovarati sa mnom, uvijek se smijemo. A ne pjevam i nisam dio estrade. Djelujem iz sjene. Ma, moj Halid je najbolji otac na svijetu, kao i moja mama Sejda," rekao je Dino ranije u jednom intervjuu.

Cijela obitelj Bešlić privatni život držala je podalje od javnosti te je o Dini poznato vrlo malo detalja.

Dino Bešlić, Halid Bešlić Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

U braku je sa suprugom Mahirom te su 2014. godine postali roditelji blizanaca - Lamije i Belmina-Kana. Njihovo rođenje ponosni djed Halid opisao je kao jednu od najvećih životnih radosti.

Dino Bešlić Foto: Stringer/Pixsel

O Dini se uvelike pisalo i kada je u svibnju 2017. godine imao prometnu nesreću.

Lakša prometna nesreća dogodila se u Sarajevu. Tada su u sudaru sudjelovala dva automobila, a tri osobe, među kojima i Dino, zadobile su ozljede. Nakon pregleda utvrđeno je da ima lakše ozljede te je pušten na kućnu njegu.

Dino Bešlić Foto: Stringer/Pixsel

Zanimljivo je da je i njegov otac Halid prošao kroz sličnu životnu situaciju. Imao je prometnu nesreću 2009. godine, kada je trajno ostao bez vida na desnom oku.

Halid Bešlić s unučadi - 1 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Poznato je i da su Halid i njegova supruga imali veliku želju proširiti obitelj, ali zbog bolesti to više nisu mogli.

"Operacija tumora Sejdi je uskratila mogućnost da ponovno postane majka, bili smo užasno tužni zbog toga", rekao je Halid jednom prilikom.

Halid i Sejda Bešlić Foto: V.M. Tauber/Cropix

Halid Bešlić Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Halid Bešlić Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Halid Bešlić Foto: Vladimir Ivanov / CROPIX

