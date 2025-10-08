Tužni Grašo podijelio sjećanje na Halida: ''Dočekali smo neke lijepe zore uz pjesmu...''

Petar Grašo posvetio je Halidu Bešliće dirljive riječi i oprostio se od njega na Facebooku.

Od Halida Bešlića na društvenim mrežama opraštaju se brojni kolege i prijatelji koji su ga poznavali i s njim surađivali.

Njegova smrt potresla je i Petra Grašu koji je Halidu posvetio dirljive riječi.

Petar Grašo

Halid Bešlić

''Opraštamo se od velikog čovjeka i prijatelja. Halid je bio ne samo izvanredan pjevač i umjetnik, već iznad svega prekrasna duša. Imali smo lijepa druženja i dočekali neke lijepe zore uz pjesmu i osmijeh. Zauvijek će ostati u svim našim srcima. Počivaj u miru, legendo'', napisao je.

Halid Bešlić

Halid Bešlić

Halid Bešlić

