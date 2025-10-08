Crvena jabuka dirnula potezom nakon smrti Halida Bešlića: ''Nema riječi...''

Crvena jabuka odgodila je koncert u Sarajevu zbog Halida Bešlića, oprostili su se od njega dirljivim riječima.

Od Halida Bešlića oprašta se gomila poznatih lica iz regije.

Svi su shrvani njegovim odlaskom, a Crvena jabuka odgodila je svoj koncert u Sarajevu koji su trebali održati ove subote.

Crvena jabuka i Halid Bešlić - 2 Foto: Neja Markicevic / CROPIX

Crvena jabuka i Halid Bešlić - 1 Foto: Goran Kovacic/Pixsell

Pogledaji ovo Celebrity Znate li čiji je ovo sin? Samo najveći fanovi prepoznat će crte lica njegova slavnog oca

"Obavještavamo vas da se koncert grupe Crvena jabuka, koji je bio zakazan za 11. listopada 2025., u dogovoru s izvođačem i kompletnim timom, odgađa i bit će održan u novom terminu - 17. listopada 2025. godine. Koncert se odgađa zbog tužne vijesti o smrti velikana naše glazbene scene, Halida Bešlića. U znak poštovanja prema njegovom liku i djelu, odlučeno je da se termin koncerta odgodi kako bismo svi imali priliku dostojanstveno se oprostiti od čovjeka koji je obilježio generacije."

Halid i Crvena jabuka zajedno su puno surađivali, a posvetili su mu i posebnu objavu.

Halid Bešlić Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Halid Bešlić Foto: Robert Anic/PIXSELL

''Nema riječi... tuga prevelika. Halid Bešlić. Iskrena sućut obitelji, prijateljima... svima. Zauvijek u našim srcima, pjesmi i životu.''

Vrijeme i datum posljednjeg ispraćaja Halida Bešlića pogledajte OVDJE.

Tko se još oprostio od Halida, pogledajte OVDJE.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Maja Šuput uputila Halidu posljednji pozdrav: ''Čast mi je što sam odrasla s vašim pjesmama''

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Severina se oprostila od Halida Bešlića jednom riječju koja sve govori

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je novi prijestolonasljednik Luksemburga? Uspoređuju ga s princom Louisom!

Pogledaji ovo Celebrity Preminuo je Drago Rubala, omiljeni voditelj emisija o narodnoj glazbi