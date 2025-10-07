Znate li čiji je ovo sin? Samo najveći fanovi prepoznat će crte lica njegova slavnog oca

Ovaj mladić sin je jednog od najpoznatijih svjetskih glumaca, samo najveći fanovi na prvu će znati o kome se radi.

Na ulicama Sydneyja paparazzi su u ležernom izdanju uhvatili mladića kojem je tata itekako slavno ime.

Za razliku od oca, 21-godišnji mladić više voli dužu kosu, ali pojedine crte lica mogle bi otkriti tko mu je tata.

Riječ je o Charlesu Spenceru Croweu, sinu Russella Crowea.

Charles je najstariji sin iz Russellova braka s bivšom suprugom Danielle Spencer. Stariji je brat Tennysona Crowea, koji ima 19 godina.

Danielle i Russell razveli su se 2018. godine. Vjenčali su se u travnju 2003. na njegovom imanju u Nana Glenu, razdvojili 2012., a razvod su finalizirali šest godina kasnije.

Danielle je izjavila da su godinama nakon razdvajanja ona i Russell svake godine odlazili na zajednički odmor s djecom, kako bi mogla provesti vrijeme s oba roditelja.

Russell sada izlazi s američkom glumicom Britney Theriot, dok je Danielle u dugogodišnjoj vezi s piscem Adamom Longom.

Nakon Danielle, Russell je bio u braku s kraljicom romantičnih komedija, o kome se radilo pogledajte OVDJE.

Russell Crowe novozelandski je glumac koji je svjetsku slavu doživio nakon uloge u ''Gladijatoru''.

