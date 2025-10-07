Znate li čiji je ovo sin? Samo najveći fanovi prepoznat će crte lica njegova slavnog oca

Ovaj mladić sin je jednog od najpoznatijih svjetskih glumaca, samo najveći fanovi na prvu će znati o kome se radi.
Na ulicama Sydneyja paparazzi su u ležernom izdanju uhvatili mladića kojem je tata itekako slavno ime.3 vijesti o kojima se priča postala klasik! Jednu pjesmu Halida Bešlića odbilo je čak 15 pjevača, a onda je u njegovim rukama postala hit! pogledajte fotke! Oženio se Ivan Zak! Evo tko je samozatajna žena koja je osvojila njegovo srce nedavno se skrasila Tko je prelijepa Hercegovka o kojoj priča cijela regija? Proslavila se zbog Mate Bulića!
Za razliku od oca, 21-godišnji mladić više voli dužu kosu, ali pojedine crte lica mogle bi otkriti tko mu je tata.
Charles Spencer Crowe - 3 Foto: Profimedia
Charles Spencer Crowe - 4 Foto: Profimedia
Riječ je o Charlesu Spenceru Croweu, sinu Russella Crowea.
Charles je najstariji sin iz Russellova braka s bivšom suprugom Danielle Spencer. Stariji je brat Tennysona Crowea, koji ima 19 godina.
Russell Crowe s djecom Foto: Profimedia
Russell Crowe s djecom Foto: Profimedia
Pogledaji ovo Celebrity Thompson stiže u Varaždin? Evo kada bi se koncert trebao održati!
Danielle i Russell razveli su se 2018. godine. Vjenčali su se u travnju 2003. na njegovom imanju u Nana Glenu, razdvojili 2012., a razvod su finalizirali šest godina kasnije.
Russell Crowe i Danielle Spencer - 2 Foto: Profimedia
Danielle je izjavila da su godinama nakon razdvajanja ona i Russell svake godine odlazili na zajednički odmor s djecom, kako bi mogla provesti vrijeme s oba roditelja.
Russell Crowe i Danielle Spencer - 1 Foto: Profimedia
Pogledaji ovo Celebrity Lejla Filipović pokazala kako izgleda njezina sestra, koju baš rijetko viđamo!
Russell sada izlazi s američkom glumicom Britney Theriot, dok je Danielle u dugogodišnjoj vezi s piscem Adamom Longom.
Nakon Danielle, Russell je bio u braku s kraljicom romantičnih komedija, o kome se radilo pogledajte OVDJE.
Russell Crowe Foto: Profimedia
Russell Crowe novozelandski je glumac koji je svjetsku slavu doživio nakon uloge u ''Gladijatoru''.
1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Tko je prelijepa Hercegovka o kojoj priča cijela regija? Proslavila se zbog Mate Bulića!
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Fatalna novinarka na posao došla u vrućoj minici, istaknula se svaka oblina
Pogledaji ovo Celebrity Bivši dinamovac javno izjavio ljubav supruzi: Ovo je priča o njihovoj velikoj romansi!