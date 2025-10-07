Lejla Filipović pokazala kako izgleda njezina sestra, koju baš rijetko viđamo!

Lejla Filipović otkrila je kako izgleda njezina sestra Amela, s kojom je u društvu majke Fehme otputovala u Trst.
Na društvenim mrežama otkrila je kako izgleda njezina sestra Amela, s kojom je nedavno otputovala u Trst u društvu majke Fehme.
Lejla Filipović sa sestrom Amelom Foto: Lejla Filipović/Instagram
Lejla Filipović s majkom Foto: Lejla Filipović/Instagram
Na objavljenim fotografijama Lejla i Amela pozirale su u ležernim kombinacijama – trapericama, tenisicama i bijelim košuljama.
Osim Amele, Lejla ima i sestru Đenadu, a sve tri s majkom dijele snažnu povezanost. Kad god joj obveze dopuste, Lejla rado odlazi u rodni Dubrovnik, a ženski dio obitelji često zajedno provodi vrijeme na putovanjima ili kraćim izletima poput ovoga u Italiju.
Lejla Filipović Foto: Josip Moler / CROPIX
Njihovu bliskost dodatno je učvrstila obiteljska tragedija iz mladosti. Naime, otac im je iznenada preminuo dok su sestre još bile maloljetne. Majka Fehma tada je sama preuzela brigu o trima djevojčicama, a one su si tijekom godina postale najveća podrška.
Lejla Filipović s majkom Foto: Instagram
Danas Lejla živi mirnim i sretnim obiteljskim životom sa suprugom Tarikom Filipovićem, s kojim ima sina Armana, a Tarik je usvojio i njezina starijeg sina Dinu iz prvog braka.
Lejla Filipović i sin Dino Foto: Instagram
Lejla Filipović, Tarik Filipović Foto: Armin Durgut/PIXSELL
