Tko je zapravo Ivan Zak? Ovo mu nije pravo prezime, a ''Tetovaža'' s Nedom Ukraden vinula ga je u zvijezde

Ivan Zak, jedan od najpopularnijih domaćih pop-izvođača, uspješno je izgradio karijeru od klupskih početaka do rasprodanih arena, a ovo su detalji koje o njemu niste znali.

Hrvatski pjevač i kantautor Ivan Zak proteklog vikenda ugodno je iznenadio domaću javnost.

Naime, stao je pred oltar sa samozatajnom Slovenkom, za koju javnost dosad nije ni znala, a detalje svadbe pogledajte OVDJE.

Ivan Zak - 1 Foto: Instagram

Zak je već godinama prisutan na domaćoj sceni, no iako ga brojni znaju samo kao pjevača, njegov poslovni put seže daleko dalje.

Ivan Zak (rođen 26. travnja 1979. u Zagrebu), kojem je pravo prezime Volarić, jedan je od najstabilnijih domaćih hitmejkera posljednjih petnaestak godina.

Pogledaji ovo Celebrity Internet ne zna kamo bi gledao! Ricky Martin pozirao gol do pojasa, ali i malo niže

Naime, prijatelji i suradnici pjevača prvi su mu dali nadimak Zak još 1999. godine.

Ivan Zak - 1 Foto: PR

''Negdje tamo prije vojske, između 1999. i 2000. godine. Tako su me prozvali prijatelji, tadašnji suradnici u studiju na temu nekog stranog gitarista, ja u to vrijeme nisam ni znao'', rekao je u showu Dalibora Petka.

Karijeru je gradio kao autor vlastitih pjesama i izvođač koji spaja pop s elementima zabavne i regionalne produkcije, a prvu veliku pozornost dobio je s albumom "Adrenalin" i duetom s Nedom Ukraden ''Tetovaža''.

Uslijedili su singlovi ''Sve sam joj krao'', ''Pretjerujem'', ''Ne pitaš za mene'' i naslovna ''Usne varane'' s istoimenog, potpuno autorskog albuma iz 2015., čije su pjesme skupile milijunske preglede na YouTubeu. Zak je status publike potvrdio velikim samostalnim koncertom u Areni Zagreb 11. veljače 2017., gdje je, prema izvještajima i dostupnim snimkama, okupio desetke tisuća obožavatelja.

Ivan Zak - 1 Foto: Tea Cimas / CROPIX

Pogledaji ovo Celebrity Prisni zagrljaji i nježni pogledi Lopez i Afflecka godinu dana nakon razvoda: ''Gospode, opet će sve početi!''

Nakon pandemijske pauze vratio se u punoj formi: 2024. objavljuje baladu ''Tajne naše'', potom energičnu ''U ekstazi'', a široku publiku dodatno doseže regionalnom suradnjom ''Kad srce stane'' s Draganom Mirković.

Početkom 2025. predstavio je i singl ''Nisi više tajna''.

Svoj prvi bend osnovao je sa samo 16 godina. U njemu je bio glavni vokal te je svirao gitaru. Nakon završetka srednje škole Ivan Zak otvorio je obrt za hortikulturu i uređenje parkova.

Svojevremeno je vodio i diskoteke. Najpoznatiji su ''Lampaši'' u Jastrebarskom. To je bio noćni klub narodne glazbe u koji je Ivan Zak dovodio zvijezde toga žanra. Nekoliko godina kasnije otvorio je istoimeni klub u okolici Zadra, on je zbog neprihvaćenosti lokalnih stanovnika zatvoren.

Ivan Zak (Foto: PR) Foto: PR

''Snimao sam turbofolk, meni je to bio izazov jer to nije nitko radio. Imao sam tri diskoteke, dva kafića, salu za svadbe i moj poduzetnički duh mi je govorio moraš u nečemu biti prvi'', rekao je.

Pogledaji ovo Celebrity Marko Bošnjak najavio odlazak iz Hrvatske: ''Na sreću mnogih, a na žalost rijetkih…''

Osim za sebe, Zak piše pjesme i za brojne druge pjevače sa scene.

Kad je riječ o privatnom životu, Zak ostaje dosljedno suzdržan – više puta isticao je da ga ne skriva, ali da od njega ne želi raditi reality show. O njegovu ljubavnom životu nije se znalo ama baš ništa, stoga je vijest o vjenčanju itekako bila iznenađenje.

Ivan Zak - 1 Foto: Instagram

Kako se mijenjao tijekom godina, pogledajte u našoj galeriji.

Galerija 9 9 9 9 9

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Tko je prelijepa Hercegovka o kojoj priča cijela regija? Proslavila se zbog Mate Bulića!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Fatalna novinarka na posao došla u vrućoj minici, istaknula se svaka oblina