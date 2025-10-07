Pretraži
sve što niste znali

Tko je zapravo Ivan Zak? Ovo mu nije pravo prezime, a ''Tetovaža'' s Nedom Ukraden vinula ga je u zvijezde

Piše J. C. , Danas @ 10:33 Celebrity komentari
Ivan Zak Ivan Zak Foto: Hrvoje Jelavic/Pixsell

Ivan Zak, jedan od najpopularnijih domaćih pop-izvođača, uspješno je izgradio karijeru od klupskih početaka do rasprodanih arena, a ovo su detalji koje o njemu niste znali.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Lejla Filipović pokazala sestru Amelu
uživaju u italiji
Lejla Filipović pokazala kako izgleda njezina sestra, koju baš rijetko viđamo!
Luis Ibanez emotivnom porukom čestitao rođendan supruzi Mateji
"Ponosni smo..."
Bivši dinamovac javno izjavio ljubav supruzi: Ovo je priča o njihovoj velikoj romansi!
Ružica Bašić ispala iz showa MasterChef
napustila masterchef
Zdravstveni razlozi spriječili su Ružicu u ostvarenju kulinarskog sna: ''Uvijek vrijedi pokušati...''
Davor Bilman našalio se na račun Martine Tomčić
priznajemo, dobra fora!
Bilman se našalio na račun Martine Tomčić: ''Evo, za one koji kažu da nemam...''
Životna priča Thylane Blondeau
njezina životna priča
Kako danas izgleda nekoć najljepša djevojčica na svijetu? Tvrdi da nije išla pod nož
Oženio se Ivan Zak
pogledajte fotke!
Oženio se Ivan Zak! Evo tko je samozatajna žena koja je osvojila njegovo srce
Barack i Michelle Obama obilježili su 33. godišnjicu braka
sve su objasnili!
Slavlje u obitelji Obama nakon šuškanja o krahu braka: "Najbolja odluka koju sam donio..."
Maja Šuput objavila fotografije s rođendana Šime Eleza
objavila vesele prizore
Maja Šuput pokazala što je partneru Šimi poklonila za rođendan!
Roko Kolarić u drugoj emisiji showa Supertalent
Mali frajer velikog glasa
Kao da je proživio tri života: Poslušajte moćnu izvedbu Barine pjesme o kojoj će se dugo pričati!
Heidi Klum u prozirnom izdanaju pokazala apsolutno sve
ostavila sve bez riječi
Čipka ispod koje je nosila samo tange pala je u drugi plan kad se nasmijala i pokazala zube
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Papa Lav izdao nova pravila o vatikanskim ulaganjima
nova pravila
Papa napravio značajan korak: Poništio je uredbu svog prethodnika o važnom pitanju
Medicinski helikopter srušio se na autocestu: Troje teško ozlijeđenih
Teška nesreća u SAD-u
VIDEO Helikopter hitne pomoći srušio se na autocestu, stižu prve snimke
Harvard odgovoran što je bivši upravitelj mrtvačnice krao dijelove mrtvaca
Odgovorni su
Užas u poznatoj instituciji: Sjekao, krao i prodavao dijelove tijela! "To je trajalo godinama..."
show
Oženio se Ivan Zak
pogledajte fotke!
Oženio se Ivan Zak! Evo tko je samozatajna žena koja je osvojila njegovo srce
Barack i Michelle Obama obilježili su 33. godišnjicu braka
sve su objasnili!
Slavlje u obitelji Obama nakon šuškanja o krahu braka: "Najbolja odluka koju sam donio..."
Maja Šuput objavila fotografije s rođendana Šime Eleza
objavila vesele prizore
Maja Šuput pokazala što je partneru Šimi poklonila za rođendan!
zdravlje
Korona simptomi: Najnovije varijante u porastu, evo što trebate znati ove jeseni
Sve je više slučajeva
Korona simptomi: Najnovije varijante u porastu, evo što trebate znati ove jeseni
Izazov koji ćete voljeti: Kako dva tjedna mogu promijeniti vašu probavu?
Pokrovitelj Donat
Izazov koji ćete voljeti: Kako dva tjedna mogu promijeniti vašu probavu?
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
zabava
Led u centru grada iznenadio pješake, svi na istom mjestu padali kao kruške
Jao...
Led u centru grada iznenadio pješake, svi na istom mjestu padali kao kruške
"Znaš što bih ti radio?": Odgovorila na tipičnu balkansku poruku i nasmijala regiju
LOL
"Znaš što bih ti radio?": Odgovorila na tipičnu balkansku poruku i nasmijala regiju
"Koja ti je najdraža hrvatska psovka?": Muž Amerikanac iskreno odgovorio, supruga nije bila spremna
Barem je iskren
"Koja ti je najdraža hrvatska psovka?": Muž Amerikanac iskreno odgovorio, supruga nije bila spremna
tech
VIDEO Nepoznati objekt snimljen u pustinji Mojave: Novi tajni projekt Lockheeda?
Pojavile se brojne teorije
VIDEO Nepoznati objekt snimljen u pustinji Mojave: Novi tajni projekt Lockheeda?
Zemlja postaje sve tamnija: Što to točno znači?
Nije puno, ali statistički značajno
Zemlja postaje sve tamnija: Što to točno znači?
Policajac u šoku nakon što je zavirio u vozilo: Zaustavio je automobil zbog prekršaja, a nije mogao naplatiti kaznu
Sve objavili na Facebooku
Policajac u šoku nakon što je zavirio u vozilo: Zaustavio je automobil zbog prekršaja, a nije mogao naplatiti kaznu
sport
Bobanova reakcija na izjavu o Modriću opet postala hit: "Ma, što pričaš ti"
Sve gledao u čudu
VIDEO Bobanova reakcija na izjavu o Modriću opet postala hit: "Ma, što pričaš ti"
Radomir Đalović preuzima Eyupspor?
Treći klub u sezoni
Radomir Đalović pronašao novi klub? Insajder tvrdi da uskoro stiže u grad
VIDEO Lopta je na treningu Reala letjela prema Alonsu, svi su zinuli kad su vidjeli što je trener napravio
FORMA JE PROLAZNA...
VIDEO Lopta je na treningu Reala letjela prema Alonsu, svi su zinuli kad su vidjeli što je trener napravio
tv
MasterChef: Žiri je pošteno zeznuo Juricu! Nije pao kamen, već stijena s njegova srca!
SVAKA ČAST!
Žiri je pošteno zeznuo Juricu! Nije pao kamen, već stijena s njegova srca!
Skrivena sudbina: Sve je to bio dio njezinog plana – snimila je video
SKRIVENA SUDBINA
Skrivena sudbina: Sve je to bio dio njezinog plana – snimila je video
Skrivena sudbina: Došla je potražiti pomoć - on joj je jedina nada
SKRIVENA SUDBINA
Došla je potražiti pomoć - on joj je jedina nada
putovanja
Tjedni jelovnik jela sa žlicom za hladno vrijeme 6. 10. do 12. 10. 2025.
Tjedni jelovnik
7 toplih jela na žlicu za svaki dan ovoga tjedna koja se mogu napraviti za malo novca
Hrskava izvana, kremasta iznutra: Isprobajte potpuno drukčiju, tanku focacciu sa sirom
Focaccia di Recco
Hrskava izvana, sočna iznutra: Isprobajte potpuno drukčiju, tanku focacciu sa sirom
Jednostavno, zasitno i puno okusa: Recept za mirisne pečene krumpire s paprikom
pipi e patati
Jednostavno, zasitno i puno okusa: Recept za mirisne pečene krumpire s paprikom
novac
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
iznad očekivanja
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
Zaključili prodaju dionica od 6,6 milijardi dolara i postali najvrjednija privatna kompanija na svijetu
Prestigli SpaceX
Zaključili prodaju dionica od 6,6 milijardi dolara i postali najvrjednija privatna kompanija na svijetu
Velika promjena kod procedure ulaska stranaca u Hrvatsku od listopada. Hoće li nastati velike gužve?
Predvidite kašnjenja
Velika promjena kod procedure ulaska stranaca u Hrvatsku od listopada. Hoće li nastati velike gužve?
lifestyle
Nina Badrić u bajkerskim čizmama i jakni brenda Batakovic
SJAJNA KOMBINACIJA
Nina Badrić: Genijalna jakna i mrak čizme koje jednako vole i uske traperice i minicu
Lejla Filipović u tamnoplavim trapericama
NEPOGREŠIV MODEL
Ako želite traperice koje zaslužuju čistu peticu, pogledajte izbor Lejle Filipović
Ulična moda mrežaste čarape i visoke čizme, Zagreb
Teško je skrenuti pogled
Čarape plavokose ljepotice sa zagrebačke špice bacaju i minicu u drugi plan
sve
Tjedni jelovnik jela sa žlicom za hladno vrijeme 6. 10. do 12. 10. 2025.
Tjedni jelovnik
7 toplih jela na žlicu za svaki dan ovoga tjedna koja se mogu napraviti za malo novca
Oženio se Ivan Zak
pogledajte fotke!
Oženio se Ivan Zak! Evo tko je samozatajna žena koja je osvojila njegovo srce
Barack i Michelle Obama obilježili su 33. godišnjicu braka
sve su objasnili!
Slavlje u obitelji Obama nakon šuškanja o krahu braka: "Najbolja odluka koju sam donio..."
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene