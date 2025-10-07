Marko Bošnjak najavio odlazak iz Hrvatske: ''Na sreću mnogih, a na žalost rijetkih…''

Marko Bošnjak na Instagramu je otkrio da se seli iz Hrvatske, objavio je fotografiju s aerodroma.
Kao što je već najavio prije nekoliko tjedana, odlazi iz Hrvatske, a sad je uz fotografiju s aerodroma to i potvrdio.
''Na sreću mnogih, a na žalost rijetkih… danas, nakon sedam godina, napuštam Hrvatsku. Hvala svima koji su na bilo koji način bili dio mog puta u Zagrebu, i svima vama koji ste uvijek navijali za mene i branili me čak i kad sam bio totalna shizo lutkica. Ovo je novi početak za mene i Sneki, i jedva čekamo sve što slijedi'', napisao je te pokazao da je sa sobom uzeo i svoju mačku.
Na ovaj korak odlučio se sa svojim partnerom, koji je Španjolac.
"Nismo u vezi na daljinu. Od samog početka bilo mi je važno da budemo fizički prisutni jedno drugome i rekao sam da takav odnos ne bih mogao graditi izdaleka. On se tada preselio u Hrvatsku i od tada živimo zajedno u Zagrebu", otkrio je Bošnjak za Story.
"Ipak, uskoro kreće nova faza jer se planiram preseliti izvan Hrvatske, ali ovoga puta idemo zajedno. Upoznali smo se u Zagrebu, gdje je došao posjetiti zajedničkog prijatelja. Ne bih rekao da je to bio sudbonosni trenutak, ali odmah sam osjetio nešto jako dobro u njemu. Ima tu rijetku smirenost i toplinu koja me privukla", rekao je.
Podsjetimo, Bošnjak se na Eurosongu nije proslavio, a nakon natjecanja dobivao je brojne zlobne komentare na društvenim mrežama. Također, prvi je hrvatski predstavnik koji je javno priznao da je homoseksualac.
