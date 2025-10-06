Zoran Mamić snimljen na utakmici s 11 godina mlađom partnericom i njihovom kćeri

Zorana Mamića fotografi su snimili na utakmici u Sarajevu. Društvo su mu pravile 11 godina mlađa partnerica i njihova kći.

Bivši trener Dinama i bjegunac od hrvatskog pravosuđa, Zoran Mamić, snimljen je u VIP loži Olimpijskog stadiona u Sarajevu na utakmici FK Sarajeva i HSK Zrinjskog.

Društvo su mu pravile 11 godina mlađa partnerica Senka Mandić, koju nemamo priliku često vidjeti u javnosti, i kćerkica, koju su dobili u svibnju 2020. godine.

Zoran Mamić, Senka Mandić Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Par zajedno ima dvoje djece. U svibnju ove godine doznalo se i da je par 2024. godine dobio sina. Više o tome pročitajte OVDJE.

Njihova ljubavna priča započela je susretom u Dubaiju, u kojem je ona radila na rezervacijama stolova u restoranu.

S bivšom suprugom Vanjom Horvat, s kojom je bio u braku 17 godina, ima sina Brunu i kćer Ninu. Upoznali su se kada je Zoran imao samo 21 godinu te su se vjenčali u svibnju 1993. godine. Nakon nekoliko godina preselili su se u Njemačku, gdje su ostali do 2005. godine kada se Zoran, na poziv svog brata Zdravka, odlučio vratiti u Hrvatsku. Njihova ljubav pukla je 2010. godine.

U lipnju 2014. godine drugi je put uplovio u bračnu luku s osam godina mlađom ekonomisticom Anom Šikić. Vjenčali su se nakon četiri godine veze, no njihov brak potrajao je samo dvije godine.

