Vjenčanica lijepe Osječanke s odvažnim detaljem zaista ostavlja bez daha

Naša modna dizajnerica na svoj poseban dan zablistala je u bajkovitoj vjenčanici.
Naša modna dizajnerica Ivona Glavaš na svom je vjenčanju s Hajdukovcem Anthonyjem Kalikom zablistala u raskošnoj vjenčanici koja je odisala elegancijom i glamurom.
Haljina bez naramenica isticala je njezinu figuru, a efektni korzet s blago srcolikim izrezom dodao je dašak romantike.
Donji dio haljine bio je širok, s izraženim slojevima satena i dugim šlepom koji je pratio dugački veo.
Posebnu pažnju privlačio je visoki prorez koji je otkrio njezinu nogu i elegantne bijele štikle, što je kombinaciji dalo moderni zaokret.
Frizura u nježnim valovima i diskretni makeup zaokružili su njezin look, a veliki buket bijelih ruža savršeno je upotpunio čitavu kombinaciju.
Ivona je izgledala poput prave vizije bajkovite mladenke, a osmijeh joj nije silazio s lica dok je uz supruga izlazila iz crkve okružena laticama i uzvicima oduševljenih uzvanika.
Na svadbi su bili i Marko i Iris Livaja, a više detalja pročitajte OVDJE.
