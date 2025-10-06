Vjenčanica lijepe Osječanke s odvažnim detaljem zaista ostavlja bez daha

Naša modna dizajnerica na svoj poseban dan zablistala je u bajkovitoj vjenčanici.

Naša modna dizajnerica Ivona Glavaš na svom je vjenčanju s Hajdukovcem Anthonyjem Kalikom zablistala u raskošnoj vjenčanici koja je odisala elegancijom i glamurom.

Haljina bez naramenica isticala je njezinu figuru, a efektni korzet s blago srcolikim izrezom dodao je dašak romantike.

Anthony Kalik, Ivona Glavaš Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Anthony Kalik, Ivona Glavaš Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Donji dio haljine bio je širok, s izraženim slojevima satena i dugim šlepom koji je pratio dugački veo.

Anthony Kalik, Ivona Glavaš Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Anthony Kalik, Ivona Glavaš Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Anthony Kalik, Ivona Glavaš Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Posebnu pažnju privlačio je visoki prorez koji je otkrio njezinu nogu i elegantne bijele štikle, što je kombinaciji dalo moderni zaokret.

Anthony Kalik, Ivona Glavaš Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Frizura u nježnim valovima i diskretni makeup zaokružili su njezin look, a veliki buket bijelih ruža savršeno je upotpunio čitavu kombinaciju.

Ivona je izgledala poput prave vizije bajkovite mladenke, a osmijeh joj nije silazio s lica dok je uz supruga izlazila iz crkve okružena laticama i uzvicima oduševljenih uzvanika.

Anthony Kalik, Ivona Glavaš Foto: Vojko Basic / CROPIX

Anthony Kalik, Ivona Glavaš Foto: Vojko Basic / CROPIX

Na svadbi su bili i Marko i Iris Livaja, a više detalja pročitajte OVDJE.

