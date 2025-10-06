Ella Dvornik u svom stilu progovorila o izazovnom životnom periodu: ''Pa kako ne poludiš?''

Ella Dvornika na društvenim je mrežama objavila je video koji je u samo nekoliko sati prikupio više od 4500 tisuće lajkova.

Naša Influencerica Ella Dvornik na društvenim mrežama objavila je vrlo zanimljiv video.

Naime, snimila je video u kojem sama sa sobom vodi dijalog.

''Niste skupa, ali su vam rekli da svejedno morate živjeti skupa'', rekla je.

''Da, svaki drugi tjedan'', dodala je.

Zatim je i pitala ''pa kako ne poludiš''.

''Ma šta bi poludjela, vidiš da sam O.K.'', rekla je.

Ella Dvornik Foto: Instagram

U opisu objave dodatno je pojasnila poruku skeča.

''Sve je ok, ne brinite'', napisala je, a zatim je u komentaru objave dodala:

''I da se razumijemo, ovo je diss na sustav, a ne na mog bivšeg. Ovo sustav omogućava, a ne ljudi. Ni njemu, ni meni ovo nije drago'', napisala je.

Njezin video u samo nekoliko sati skupio je više od 4.500 lajkova, a Ella je u međuvremenu zaključala komentare.

Ella Dvornik Foto: Instagram

Podsjetimo, Ella se preselila u Zagreb nakon što su ona i Charles Pearce podnijeli zahtjev za razvod prije dvije godine, no cijeli proces još uvijek traje. Nedavno je snimljena na novom ročištu.

Ella Dvornik s odvjetnikom - 3 Foto: Sasa Miljevic/Pixsell

Zajedno imaju dvije kćerkice, a na društvenim mrežama je odgovorila i na pitanje s kim one žive.

"Ne žive sa mnom. Imamo podijeljeno skrbništvo (za sad). Ali sutkinja je odredila u privremenoj mjeri da cure žive s tatom u našoj obiteljskoj kući u Istri. Ja sam podstanar u Novom Zagrebu", napisala je nedavno.

Ella Dvornik Foto: Instagram

