Tko je zaručnica Nikole Karabatića? Prije 13 godina povezivali su je s velikom aferom

Nikola i Geraldine zajedno su godinama te imaju dvoje djece.

Francuski rukometaš Nikola Karabatić i partnerica Geraldine Pillet objavili su u petak predivne vijesti - dugogodišnju vezu okrunili su zarukama.

Radosnu vijest podijelili su na društvenim mrežama, a među fotografijama koje su dirnule mnoge našla se i ona na kojoj je prisutna njihova malena kći, što je tom trenutku dalo dozu nježnosti i emocije.

Njihova priča započela je 2011. godine, kada su Geraldine, bivša gimnastičarka i Nikola upoznali preko zajedničkog prijatelja.

"Upoznali smo se preko jednog igrača jer je Geraldine najbolja prijateljica njegove djevojke", otkrio je Nikola jednom prilikom.

Od tada do danas, par je izgradio čvrstu vezu – koja je izdržala pritiske sportskih karijera, rasporeda i velikih emocionalnih uspona i padova.

Par zajedno ima dvoje djece - sina Aleka koji se rodio u travnju 2016. te kćer Noru rođenu u kolovozu 2018. godine.

Geraldine je danas, prema njezinom Instagramu, posvećena vođenju vlastitih projekata te se pojavila u nekoliko modnih kampanja. Na društvenim mrežama je prati više od 7500 ljudi.

Nerijetko na društvenim mrežama objavi fotografije sa snimanja, ali i intimne obiteljske trenutke poput odlaska na planinarenje ili šetnje prirodom.

Iako Geraldine vodi prilično diskretan život, daleko od javnosti, par se našao u centru pozornosti 2012. godine. Riječ je o istrazi oko sportskog klađenja u kojem je Geraldine bila jedna od osoba koju je policija istraživala. U konačnici je dobila novčanu kaznu.

''Otkad sam se rodio moj život je posvećen rukometu. Sad se borim za moj sport, reći da sam varalica je za mene noćna mora. Ja se nisam kladio nego moja djevojka. Uništili ste snove moga oca i mene'', svojedobno je rekao Karabatić.

