Slavlje u obitelji Obama nakon šuškanja o krahu braka: "Najbolja odluka koju sam donio..."

Barack i Michelle Obama obilježili su 33. godišnjicu braka emotivnom objavom na Instagramu.

Nakon što su se posljednjih mjeseci u javnosti pojavila nagađanja o mogućem zahlađenju odnosa, Barack i Michelle Obama dokazali su da njihova ljubav i dalje traje jednako snažno kao i prije više od tri desetljeća.

Na zajedničkoj fotografiji, objavljenoj na Instagramu, bivši američki predsjednik i prva dama blistaju od sreće, zagrljeni i nasmijani, a Barack je uz objavu napisao emotivnu poruku supruzi.

Pogledaji ovo Celebrity Filip Hrgović pokazao predivnu suprugu, koju poznaje još od djetinjstva

"Najbolja odluka koju sam ikad donio bila je da se oženim tobom, Michelle. Već 33 godine divim se tvojoj snazi, gracioznosti i odlučnosti - i činjenici da sve to činiš dok pritom izgledaš nevjerojatno. Sretna godišnjica", istaknuo je.

Barack i Michelle Obama Foto: Screenshot YouTube

Objava je u trenu prikupila milijunske lajkove i tisuće komentara podrške, a mnogi su istaknuli da su upravo oni primjer ljubavi, poštovanja i zajedništva kojem mnogi teže.

Barack i Michelle Obama - 2 Foto: Profimedia

Barack i Michelle Obama - 3 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Thompson iznenadio djecu iz jedne župe, uglas su pjevali njegov veliki hit

Michelle i Barack Obama u braku su 33 godine, a njihova priča i dalje inspirira. Ovim potesom su dokazali da ni glasine ne mogu poljuljati odnos izgrađen na povjerenju, humoru i međusobnom divljenju.

Galerija 25 25 25 25 25

Barack i Michelle Obama Foto: X/Barack Obama

No obitelj Obama ne krije da su ranije prolazili kroz bračne krize, a više detalja o toj temi pročitajte OVDJE.

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Kandidatkinju ispalu iz MasterChefa mnogi ne bi povezali s ovim sportom, a danas je i međunarodna sutkinja

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Duboki dekolte milijarderke u crvenom satenu jedno je od njezinih najmoćnijih izdanja dosad!

Pogledaji ovo Celebrity Vidio se svaki mišić! Žanamari u tirkiznom badiću istaknula isklesano tijelo