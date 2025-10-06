Vidio se svaki mišić! Žanamari u tirkiznom badiću istaknula isklesano tijelo

Žanamari je u tirkiznom bikiniju na brodu pokazala isklesane trbušne mišiće i potvrdila status jedne od najzgodnijih domaćih pjevačica.

Pjevačica Žanamari još jednom je pokazala da predanost treningu i zdravom načinu života daje impresivne rezultate.

Na novoj fotografiji s broda pozirala je u tirkiznom bikiniju koji je istaknuo njezinu preplanulu put i savršeno definirane trbušne mišiće.

Žanamari Perčić - 2 Foto: Žanamari Perčić/Instagram

Žanamari Perčić - 4 Foto: Žanamari Perčić/Instagram

Uz sunčane naočale i raspuštenu kosu, Žanamari je zračila samopouzdanjem i opuštenošću, dok je iza nje blistalo plavetnilo mora i neba.

Njezini obožavatelji u komentarima nisu štedjeli na komplimentima, a mnogi su istaknuli kako pjevačica svakim pojavljivanjem potvrđuje status jedne od najzgodnijih žena domaće scene.

"Joj, divote", "Najzgodnija", "Sirena", "Wow", samo je dio komentara.

Žanamari Perčić - 5 Foto: Žanamari Perčić/Instagram

Žanamari Perčić - 2 Foto: Žanamari Perčić/Instagram

Žanamari Perčić - 4 Foto: Instagram

Žanamari često objavljuje fotografije s mora, a nedavno je bila na jedrilici s majkom bivšeg Hajdukova nogometaša. Više o tome pročitajte OVDJE.

Nedavno je imala emotivnu objavu o društvenim mrežama. Više pročitajte OVDJE.

