Oženio se Ivan Zak! Evo tko je samozatajna žena koja je osvojila njegovo srce

Pjevač Ivan Zak uplovio je u bračne vode, a na društvenim mrežama osvanule su neke fotografije s vjenčanja.

Naš poznati pjevač Ivan Zak ovog vikenda izrekao je sudbonosno ''da''.

Zak je pred oltar odveo samozatajnu Slovenku s kojom je već neko vrijeme, prenosi Jaska online.

Ivan Zak - 1 Foto: PR

Da se poznati pjevač oženio, mnogima je iznenađenje jer prije toga s javnošću nije dijelio detalje ljubavnom životu.

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte što je to izveo čovjek kojem je Martina rekla da ga obožava!

Kako piše Jaska Online, na vjenčanju je bilo stotinjak ljudi.

Ivan Zak - 1 Foto: Instagram

''Svatovi su viđeni rano poslijepodne kod Ivanove kuće u jaskanskom naselju Gornji Desinec, a detalji o cijelom događaju čuvani su u tajnosti, uostalom kao i sama informacija o vjenčanju. Nakon crkvenog obreda, stotinjak gostiju je na večeri u sali na jednom luksuznom imanju na području Novog Zagreba'', piše u opisu.

Hrvatski pjevač Ivan Zak, pravim imenom Ivan Volarić, jedan je od najpoznatijih i najomiljenijih izvođača domaće pop i pop-folk scene. Rođen je 26. travnja 1979. godine u Zagrebu, a glazbom se počeo baviti već kao dijete.

Već s 14 godina osnovao je svoj prvi bend, a od tada do danas njegova glazbena priča razvija se u pravom ritmu. Tijekom karijere nastupao je na brojnim glazbenim festivalima, među kojima se ističu Dora 2002., Hrvatski radijski festival i Hercegovački radijski festival, što mu je otvorilo vrata prema široj publici.

Ivan Zak - 1 Foto: Instagram

Pravi proboj na domaću glazbenu scenu dogodio se izdavanjem albuma ''Bolja od najbolje'' iz 2012. godine, koji je označio prekretnicu u njegovoj karijeri. Od tada, Ivan Zak redovito puni koncertne dvorane i top-liste, a njegove pjesme broje milijune pregleda na YouTubeu.

Među njegovim najvećim hitovima izdvajaju se ''Usne varane'', ''Sve si moje'', ''Meni se s tobom'', ''Meni se s tobom'' i ''Nisi više tajna'' i brojne druge.

Pogledaji ovo Celebrity Prijatelja kao što je ovaj čovjek svi bismo mi voljeli imati u životu

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Zanimljivosti Elegancija bez greške! Kate Middleton pokazala vještine u štiklama koje bi posramile i supermodele

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Zanimljivosti Tko je gledao u oči? Kada su one kročile, ostavile su malo toga mašti!

Pogledaji ovo Celebrity Zanimljiva ljubavna priča Kolumbijke iz Supertalenta i našeg Stipe iz Metkovića!