Ivan Zak priprema nezaboravnu noć u Zagrebu: "Bit će puno strasti i hitova koje volimo!"

Ivan Zak vraća se na zagrebačku pozornicu s dugoočekivanim koncertom 6. lipnja 2025. u Stil Eventu na Velesajmu.

Jedan od miljenika domaće publike, Ivan Zak, vraća se na zagrebačku pozornicu.

Nakon niza uspješnih nastupa diljem Hrvatske, popularni glazbenik dugoočekivani koncert u Zagrebu održat će 6. lipnja 2025. u Stil Eventu na Velesajmu, Američki paviljon (paviljon 13), gdje će izvesti svoje najveće hitove i osigurati večer ispunjenu emocijama i pozitivnom energijom.

"Energija koju dobijem od publike nešto je što me svaki put iznova pokreće. Zagreb mi je posebno važan jer sam ovdje napravio neke od svojih najvećih koraka u karijeri, a ovaj koncert bit će prilika da se zajedno prisjetimo svih tih trenutaka i stvorimo nove uspomene. Publika mi uvijek daje snagu i motivaciju te im želim uzvratiti na najbolji mogući način - pjesmom, emocijama i vrhunskom atmosferom. Obećavam koncert prepun strasti, energije i hitova koje volimo", izjavio je Ivan Zak za Happy FM.

Zak je jedan od najuspješnijih domaćih pop izvođača, s glazbenim opusom koji obuhvaća brojne hitove poput "Tko mi te krade", "Bolja od najbolje", "Pretjerujem" i mnoge druge. Njegova karijera bilježi brojne uspjehe, uključujući rasprodane koncerte diljem Hrvatske i regije. Jedan je od prvih domaćih izvođača koji je 2017. godine napunio Arenu Zagreb, a njegova publika, koja ga vjerno prati od početka karijere, ističe kako su njegovi koncerti uvijek jamstvo vrhunske atmosfere.

"Ljudi se pronalaze u mojim pjesmama, a to je najveća nagrada koju izvođač može dobiti. Moj put nije uvijek bio lagan, ali sam uvijek vjerovao u ono što radim, i danas, s istim žarom kao i na početku, stvaram pjesme koje će, nadam se, dotaknuti srca slušatelja", dodao je popularni glazbenik.

Najava koncerta u Zagrebu dolazi neposredno nakon objave njegovog novog singla "Nisi više tajna", koji je predstavljen na Valentinovo kao poseban poklon obožavateljima. Glazbu i tekst pjesme potpisuje sam Zak, dok je za aranžman bio zadužen producent Tomo Bačurin.

"Ja sam perfekcionist, volim kada se dogodi kemija i pogodi me emocija u pjesmi, a to je bio slučaj s 'Nisi više tajna'. Ova pjesma je moj dar svim obožavateljima koji već godinama s puno emocija prate moj rad. Valentinovo je dan kada slavimo ljubav, a ja ne mogu zamisliti bolji način za to nego kroz glazbu", poručio je Zak povodom izlaska singla.

