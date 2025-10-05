Tko je gledao u oči? Kada su one kročile, ostavile su malo toga mašti!

Vittoria Ceretti i Kaia Gerber plijenile su pozornost fotografa kada su se pojavila u više nego smionim haljinama.

Na Tjednu mode u Parizu ponovno se tražilo mjesto više za ulazak na ekskluzivne after partyje, ali dvije manekenke Kaia Gerber i Vittoria Ceretti svojim su modnim izborima osigurale da se upravo o njima najviše govori.

Kći supermodela Cindy Crawford i djevojka Leonarda DiCaprija su stigle ruku pod ruku, odjevene u crne, minimalističke, ali iznimno provokativne kreacije koje su jednim potezom spojile modnu eleganciju i smionu golotinju.

Vittoria Ceretti i Kaia Gerber - 2 Foto: Profimedia

Vittoria Ceretti i Kaia Gerber - 4 Foto: Profimedia

Kaia Gerber odabrala je mini haljinu od sjajnog crnog satena otvorenih leđa, uz tanke crne najlonke i klasične salonke s potpeticom. Izgled je upotpunila malom crnom torbicom i tamnim sunčanim naočalama, zadržavajući dozu pariškog chica i misterije.

Vittoria Ceretti i Kaia Gerber - 6 Foto: Profimedia

Vittoria Ceretti i Kaia Gerber - 7 Foto: Profimedia

Vittoria Ceretti, s druge strane, otišla je korak dalje — nosila je dugu prozirnu crnu haljinu koja je otkrivala više nego što je skrivala. Gornji dio bio je potpuno otvoren na leđima, dok je donji dio haljine od laganog tila otkrivao njezine crne čipkaste gaćice. Outfit je upotpunila jednostavnim crnim mokasinama i elegantnim šalom s resama.

Vittoria Ceretti Foto: Profimedia

Vittoria Ceretti - 2 Foto: Profimedia

Kaia Gerber Foto: Profimedia

Kaia Gerber (Foto: Getty Images) Foto: getty images

Dok su se penjale uz stepenice prema ulazu u pariški Le Grand Café, fotografi su ih obasipali bljeskovima, a svaka fotografija jasno pokazuje da su Kaia i Vittoria svjesne koliko pažnje privlače. Njihov modni izbor savršeno se uklopio u estetiku "see-through" trenda koji dominira aktualnom sezonom.

Vittoria Ceretti i Kaia Gerber - 1 Foto: Profimedia

Vittoria Ceretti i Kaia Gerber - 3 Foto: Profimedia

Bez obzira na hrabre kreacije, obje manekenke zračile su samopouzdanjem i sofisticiranošću, dok su u paru prošetale pred okupljene modne insajdere i paparazze, pokazavši koliko je malo potrebno za privlačenje pažnje.

