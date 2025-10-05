Ups, nezgodno! Meghan Markle se našla u komičnoj situaciji koja je obišla internet

Meghan Markle susrela se s novim kreativnim direktorom Balenciage Pier Paolom Picciolijem, slučajno se sudarivši u glavu.

Meghan Markle neplanirano se pojavila u Parizu kako bi prisustvovala reviji Balenciage na Tjednu mode. Ovo je bilo njezino prvo pojavljivanje u Europi poslije dvije godine, a u bijeloj haljini oduševila je mnoge ljubitelje mode.

Međutim, 44-godišnja bivša glumica doživjela je pomalo nespretan trenutak. Pri okušaju da poljubi talijanskog modnog dizajnera Piera Paola Picciolija, novog kreativnog direktora kuće Balenciaga, Meghan je umalo dodirnula glavom njegove sunčane naočale, a ne obraz.

Galerija 28 28 28 28 28

Meghan Markle i Pier Paolo Picciolli - 3 Foto: TikTok

Meghan Markle i Pier Paolo Picciolli - 1 Foto: TikTok

Meghan Markle i Pier Paolo Picciolli - 5 Foto: TikTok

Pogledaji ovo Zanimljivosti Znate li tko je ovo? Otac mu je velika rock legenda!

Markle je prišla dizajneru kako bi mu čestitala na kolekciji za proljeće/ljeto 2026., no poljubac u obraz pretvorio se u mali sudar glava. Svjesni kamera koje su ih okruživale, Piccioli se samo nasmijao, uhvatio Meghan za ruku i povukao je k sebi kako bi zajedno pozirali za fotografiju, nakon čega mu se zahvalila i kratko zagrlila.

Meghan Markle Foto: Profimedia

Meghan Markle Foto: Profimedia

Meghan Markle Foto: Profimedia

Osim s Picciolijem, Markle se družila i s donedavnom izvršnom urednicom Voguea Annom Wintour i redateljem Bazom Luhrmannom. U svom novom influencerskom stilu, Meghan je na Instagramu podijelila video na kojem u bijelom outfitu i na petama korača prema modnoj reviji, a kasnije i snimku u kojoj pokazuje noćne ulice Pariza kroz prozor automobila.

Meghan Markle - 1 Foto: Profimedia

Meghan Markle - 2 Foto: Profimedia

Meghan Markle - 3 Foto: Profimedia

Princ Harry nije bio s njom, no supružnici će se susresti za nekoliko dana u New Yorku, kada bi trebali dobiti priznanje za svoj doprinos mentalnom zdravlju i sigurnosti na internetu.

Njezina objava na stranici brenda As Ever je izazvala mnogo polemika. VIše o tome pročitajte OVDJE.

Kako izgleda dnevni boravak njezine vile u Montecitu, pogledajte OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Oni su dokaz da postoji prava holivudska ljubav, koja je filmski započela prije 20 godina!

Pogledaji ovo Celebrity Kakav susret! Jedan detalj s fotke Nene Belana i poznate kolegice nasmijao mnoge