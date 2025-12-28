Naša misica Laura s tribina bodrila zgodnog zaručnika, koji je uspješan sportaš!

Miss Universe Hrvatske Laura Gnjatović s tribina je bodrila zaručnika Filipa Vujičića na utakmici Premijer lige između Kvarnera i Zadra.

Aktualna Miss Universe Hrvatske Laura Gnjatović pojavila se na tribinama dvorane gdje se igrala utakmica Premijer lige između Kvarnera i Zadra u Rijeci, a razlog dolaska bio je i više nego poseban – na parketu je igrao njezin zaručnik, košarkaš Filip Vujičić.

Atraktivna Laura utakmicu je pratila iz prvih redova, elegantno odjevena i vidno fokusirana na zbivanja na terenu. Nakon posljednjeg sučeva zvižduka, par je razmijenio nježne i emotivne trenutke koji nisu prošli nezapaženo među prisutnima.

Laura Gnjatović i Filip Vujičić - 5 Foto: Damir Skomrlj / CROPIX

Laura Gnjatović i Filip Vujičić - 2 Foto: Damir Skomrlj / CROPIX

Laura je Filipa dočekala s osmijehom i zagrljajem, potvrdivši još jednom koliko mu je velika podrška, kako u sportu tako i u privatnom životu.

Laura Gnjatović i Filip Vujičić - 3 Foto: Damir Skomrlj / CROPIX

Laura Gnjatović i Filip Vujičić - 1 Foto: Damir Skomrlj / CROPIX

Fotografi su zabilježili i trenutke dok je Laura pratila igru s tribina, a njezina prisutnost dodatno je privukla pažnju publike.

Laura i Filip zaručili su se ove godine u svibnju. Otkrila je tada kako ju je dečko Filip zaprosio u Dubrovniku te su zajedno pozirali.

Laura Gnjatović na Instagramu Foto: Instagram

Laura Gnjatović - 1 Foto: Instagram

''Dap, ozbiljni smo!'' napisala je.

Nakon vijesti o zarukama odgovarala je na pitanja pratitelja te otkrila da joj je dečko iz Lapada, ali i da je oduševljena prstenom koji je odabrao za prosidbu.

Laura Gnjatović - 2 Foto: Instagram

Laura Gnjatović - 5 Foto: Instagram

Podsjetimo, Laura Gnjatović ove godine ponijela je prestižnu titulu Miss Universe Hrvatske, a osim uspješne manekenske i javne karijere, često ističe koliko joj je privatna stabilnost i podrška najbližih važna.

