Naša misica Laura privukla sve poglede na dodjeli nagrada, gdje je i sama primila posebno priznanje

Hrvatska Miss Universe Laura Gnjatović zasjala je u Providurovoj palači, gdje je na svečanoj dodjeli Premium nagrada u turizmu Zadarske županije za 2025. godinu primila posebno priznanje za svoj doprinos turističkoj promociji regije.

U zadarskoj Providurovoj palači sinoć je održana svečana dodjela Premium nagrada u turizmu Zadarske županije za 2025. godinu, manifestacije koja iz godine u godinu odaje priznanje onima koji bitno doprinose razvoju i promociji turizma u regiji.

Posebnu pozornost plijenila je hrvatska Miss Universe Laura Gnjatović, koja je svojim dolaskom dodatno uljepšala događaj. Laura je tijekom večeri primila i zahvalnicu za doprinos turističkoj promociji Zadarske županije, priznanje koje joj je uručeno uz dugotrajan pljesak okupljenih.

Laura Gnjatović - 3 Foto: Luka Gerlanc / CROPIX

Laura Gnjatović - 5 Foto: Luka Gerlanc / CROPIX

Gnjatović, koja posljednjih mjeseci privlači veliku pozornost javnosti svojim angažmanom, elegancijom i međunarodnom vidljivošću, istaknula se kao važna ambasadorica zadarskog kraja.

Laura Gnjatović - 2 Foto: Luka Gerlanc / CROPIX

Tijekom ceremonije Laura je blistala u sofisticiranoj kombinaciji – dugoj crnoj haljini s točkastim uzorkom i elegantnim detaljima – potvrđujući još jednom da s razlogom slovi za jednu od najstiliziranijih hrvatskih predstavnica na svjetskim natjecanjima ljepote.

Laura Gnjatović - 1 Foto: Luka Gerlanc / CROPIX

Kako ju je njen Zadar dočekao nakon povratka iz Tajlanda, gdje je na svjetskom izboru predstavljala Hrvatsku, pogledajte OVDJE.

Laura Gnjatović Foto: Josip Moler / CROPIX

U Zagrebu se u međuvremenu družila s bivšim hrvatskim misicama, više fotografija pogledajte OVDJE.

