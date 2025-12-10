Najzgodnija sportska novinarka na svijetu i suprug objavili divnu novost: ''Nismo mogli poželjeti ljepši dar''

Poznata voditeljica Diletta Leotta i nogometaš Loris Karius ponovno su u središtu pozornosti nakon što su podijelili radosne vijesti iz svoje obitelji.

Najpoznatija sportska novinarka na svijetu Diletta Leotta i njen suprug, vratar Loris Karius na društvenim su mrežama objavili da očekuju svoje drugo dijete.

''Ovog Božića nismo mogli poželjeti ljepši dar. Aria postaje starija sestra, a naša su srca spremna voljeti dvostruko više.''

Tom su porukom, uz nježnu obiteljsku fotografiju, Diletta Leotta i Loris Karius obradovali pratitelje, a čestitke im ne prestaju stizati.

Ljubavna priča Dilette Leotte i Lorisa Kariusa započela je u listopadu 2022. godine, kada su se upoznali tijekom večere u pariškom klubu za vrijeme Tjedna mode.

Diletta Leotta, Loris Karius

Diletta je kasnije izjavila: "Kad je ušao, rekla sam djevojkama: 'Upravo je ušao muškarac mog života.'''

Njihova veza brzo je napredovala, a u kolovozu 2023. godine postali su roditelji djevojčice Arije, koja je rođena na Dilettin rođendan, 16. kolovoza.

Diletta Leotta, Loris Karius

Vjenčali su se 22. lipnja 2024. godine na otoku Vulcano u Siciliji, u luksuznom Therasia Resortu. Ceremonija je održana u zalazak sunca, a Diletta je nosila čipkastu vjenčanicu s personaliziranim velom na kojem je pisalo "All I Ever Wanted". Među 160 uzvanika bili su brojni poznati, uključujući Michelle Hunziker, Elodie i Eleonoru Berlusconi.

Diletta Leotta i Loris Karius

Diletta Leotta i Loris Karius

Diletta Leotta i Loris Karius

