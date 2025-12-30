Veliki intervju s Endrinom Muqaj, novom pobjednicom MasterChefa: ''Plače ti se, a suze ne izlaze!''

Pobjeda u MasterChefu za Endrinu Muqaj označila je kraj intenzivnog natjecanja, ali i početak novog profesionalnog poglavlja. U razgovoru nakon finala govori o emocijama koje su je preplavile u trenutku proglašenja, lekcijama koje nosi iz showa i viziji puta koji želi graditi dalje u gastronomiji.

Trenutak proglašenja pobjednice MasterChefa za Endrinu Muqaj bio je emotivni vrhunac višemjesečnog putovanja, ali i trenutak koji, kako sama kaže, nadilazi klasičnu radost pobjede. U sekundi u kojoj je čula svoje ime, emocije su se ispreplele do točke u kojoj ih je bilo teško uopće razlučiti.

''Iskreno, u tom trenutku bilo je toliko emocija da se jednostavno ne znaš kontrolirati. Kao da se sve u tebi pomiješa u jednoj sekundi. Plače ti se, a suze ne izlaze. Srce lupa, tijelo je u šoku, a glava pokušava shvatiti što se upravo dogodilo. Teško je to opisati riječima, jer to nije samo radost – to je olakšanje, ponos, nevjerica i zahvalnost u isto vrijeme'', govori nam te dodaje.

''Svi mi koji ulazimo u MasterChef sanjamo taj trenutak. Maštaš o njemu, zamišljaš kako će izgledati, ali kada se stvarno dogodi, shvatiš da stvarnost nema veze s onim što si zamišljao. Taj osjećaj nije ni približno isti. To je trenutak koji te potpuno ogoli i zauvijek ti ostane urezan u pamćenju''.

I nakon finala, svijest o tituli pobjednice još se polako sliježe. Endrina priznaje da joj je i dalje teško u potpunosti povjerovati u ono što se dogodilo.

''Još uvijek mi je teško povjerovati. Doslovno imam potrebu da me netko uštine kako bih se probudila iz najljepšeg sna. Ponekad mi se čini kao da se sve to događa nekom drugom, a ne meni. Ali onda se vratim na cijeli put koji sam prošla i shvatim da ništa od ovoga nije došlo slučajno''.

''Jako sam ponosna na sebe i na svoje putovanje. Na svaki korak, svaku odluku, svaku sumnju koju sam pobijedila i svaki tanjur koji sam iznijela. Ova pobjeda mi je ogromna motivacija jer jedva čekam vidjeti što još mogu napraviti, koliko još mogu rasti i gdje me sve ovaj put može odvesti''.

Govoreći o samom finalu, Endrina ističe da presudna nije bila samo tehnika, već unutarnje stanje s kojim je ušla u posljednje kuhanje.

''Mislim da je presudila kombinacija smirenosti, fokusa i emocije. U finale sam ušla mirne glave, znajući što želim napraviti i zašto. Nisam kuhala u panici niti s potrebom da se dokazujem, nego sam bila prisutna u svakom trenutku'', priča nam te nastavlja.

''Posebno vjerujem da je presudilo to što sam emocije prenijela na tanjur. Hrana je medij, ona prenosi osjećaje i energiju onoga tko je priprema. Nije isto kuhati pod stresom, strahom ili iz čiste ljubavi i sigurnosti. U finalu sam kuhala s dobrim emocijama, s poštovanjem prema namirnici i s vjerom u sebe, i mislim da se to osjetilo'', govori.

Iako finale nosi najveći pritisak sezone, Endrina je svjesno odlučila ne opterećivati se titulom, već procesom.

''Jednostavno sam si zacrtala da je to još jedno kuhanje koje moram odraditi najbolje što znam. Nisam si stavljala pritisak na pobjedu i titulu jer sam bila svjesna da bi me to izbacilo iz fokusa. U takvim situacijama ljudi puknu pod pritiskom i izgore od silne želje''.

''Zato sam se fokusirala isključivo na proces. Korak po korak, tanjur po tanjur. Znala sam da, ako ostanem mirna i koncentrirana, mogu dati maksimum. Nije bilo prostora za paniku, samo za rad, prisutnost i povjerenje u sebe''.

Kada govori o jelima koja je najbolje opisuju kao kuharicu, vraća se na sam početak svog MasterChef puta, ali i na njegov kraj.

''Rekla bih da je to moje audicijsko jelo – korejski sendvič. To sam stvarno ja. Obožavam meso, obožavam internacionalnu kuhinju i volim hranu koja je sočna, puna okusa, iskrena i često kalorična. Hranu koja pruža zadovoljstvo i emociju. S druge strane, sva jela iz finala također me jako opisuju jer se na njima vidi koliko sam kroz show naučila, koliko sam otvorila vidike i koliko sam rasla kao kuharica. Ta jela pokazuju moj razvoj, disciplinu i širinu koju sam stekla tijekom natjecanja''.

Odnos s ostalim kandidatima bio je istovremeno podrška i snažan poticaj za rast.

''MasterChef je natjecanje i u njemu moraš biti bolji od drugih. Naravno da je bilo podrške i na tome sam svima zahvalna, jer dijelili smo stvarno teške i lijepe trenutke. Ali upravo to natjecateljsko okruženje te gura da budeš bolji, da više učiš, da budeš brži, snalažljiviji i fokusiraniji. Gledajući druge, stalno sam se pitala kako mogu još više izvući iz sebe. Ta kombinacija podrške i zdrave konkurencije bila je izuzetno motivirajuća'', priča nam Endrina.

Jedno prijateljstvo posebno se izdvojilo i, kako kaže, nadživjelo sam show.

''Posebno mjesto u mom iskustvu ima Selma Karić. Bila mi je cimerica, suputnica kroz cijelo ovo putovanje i osoba s kojom sam dijelila sve – umor, stres, smijeh, suze i ponos. Naše prijateljstvo je iskreno, duboko i nadživjelo je show. To je veza za cijeli život i smatram je jednim od najljepših darova koje mi je MasterChef donio''.

Veliku ulogu u njezinu razvoju imao je i žiri, čije je komentare doživljavala kao prave lekcije.

''Svaki član žirija imao je veliku ulogu u mom razvoju i na tome sam svima iskreno zahvalna. Njihovi komentari nisu bili samo kritike, nego konkretne lekcije koje su me tjerale da budem bolja iz dana u dan. Posebno bih izdvojila svog mentora Marija Mihelja. Njegova podrška, povjerenje i način na koji me gurao bili su mi izuzetno važni. A trenutak kada me nazvao 'kraljicom mesa' mi stvarno puno znači – to nije mala stvar i to je priznanje koje nosim sa sobom dalje'', kaže.

Najveći emotivni izazovi, priznaje, bili su oni povezani s obitelji, dok se u kreativnim zadacima osjećala potpuno svoja.

''Najteži izazovi za mene bili su oni u kojima su sudjelovali obitelj i prijatelji. Tada emocije potpuno preuzmu kontrolu. Vidjeti svoje najbliže nakon toliko vremena, u tom intenzivnom okruženju, bilo je jako teško. S druge strane, potpuno svoja sam bila u izazovima s kutijama iznenađenja. Tamo se vidi moja kreativnost, snalažljivost i brzina razmišljanja'', kaže.

Pobjedu ne doživljava kao promjenu preko noći, već kao ulazak u novo, zrelije poglavlje.

''Ne vjerujem u promjene preko noći, ali sigurno ulazim u novo poglavlje života. Ova pobjeda mi je otvorila vrata, donijela nove prilike i dala veću vidljivost, ali pravi posao tek sada počinje. Najveća promjena dogodila se u meni – u samopouzdanju, jasnoći i vjeri u sebe'', kaže nam.

S pogledom prema budućnosti, Endrina jasno zna kojim putem želi ići.

''Vidim se u stalnom razvoju i učenju. Želim graditi ozbiljnu, dugoročnu karijeru u gastronomiji, bez žurbe, ali s jasnim ciljevima. Ne želim preskakati korake. Želim učiti, raditi i graditi se temeljito, jer vjerujem da se samo tako može napraviti nešto kvalitetno i održivo'', govori.

Snovi koji su se nekad činili dalekima, danas su znatno bliži.

''Apsolutno. Ideje koje sam prije doživljavala kao daleke sada su puno konkretnije. MasterChef mi je dao temelj, samopouzdanje i potvrdu da snovi u gastronomiji nisu nedostižni, nego ostvarivi uz rad i strpljenje. Sada imam jasniju sliku kako te snove pretvoriti u stvarne projekte i to mi daje dodatni motiv za dalje'', govori.

Na kraju, važno joj je kako će je publika pamtiti nakon ove sezone.

''Želim da me pamte kao osobu koja je bila dosljedna sebi, koja je radila iskreno i s puno srca. Kao nekoga tko je sve radio s osmijehom, čak i kada je bilo teško. Ako sam nekoga inspirirala da vjeruje u sebe ili da se usudi napraviti korak koji dugo odgađa, onda smatram da sam napravila veliku stvar'', zaključila je Endrina.

Za buduće kandidatkinje i kandidate ima jasnu poruku.

''Nemojte čekati savršen trenutak, jer on gotovo nikada ne dolazi. Prijavite se ako imate ljubav prema kuhanju i želju za rastom. Nitko nije potpuno spreman, ali upravo je u tome čar. Doći ćete zbog kuhanja, a otići s puno više – znanja, iskustva, prijateljstava i lekcija koje mijenjaju život. To je putovanje koje se pamti cijeli život'', poručila je nova pobjednica MasterChefa.

