Preminula bivša dječja zvijezda, posljednje tjedne proveo je u strašnim bolovima

Blake Garrett, bivša dječja filmska zvijezda najpoznatija po ulozi u filmu ''How To Eat Fried Worms'', preminuo je u dobi od 33 godine.

Tužnu vijest potvrdila je njegova majka Carol, koja je za TMZ izjavila da je Garrett preminuo u nedjelju. Obitelj trenutačno još uvijek ne zna točan uzrok smrti, a rezultati obdukcije bit će poznati nakon što sudski liječnik objavi službeno izvješće.

Blake Garrett - 2 Foto: Profimedia

Glumac je rođen u Austinu u Teksasu pod imenom Nolan Blake Garrett, a najveću prepoznatljivost stekao je 2006. godine kada je glumio u filmskoj adaptaciji popularne dječje knjige How To Eat Fried Worms. Iako film nije naišao na jednoznačno oduševljenje kritike, Garrett i ostatak glavne glumačke postave nagrađeni su priznanjem za najbolju mladu glumačku postavu na dodjeli Young Artist Awards 2007. godine.

Prema riječima njegove majke, Garrett je posljednje dane proveo u Tulsi u Oklahomi, gdje se borio s ozbiljnim zdravstvenim problemima i jakim bolovima. Navodno je prošlog tjedna potražio pomoć u hitnoj službi zbog iznimno snažnih bolova, a kasnije mu je dijagnosticiran herpes zoster, poznat i kao šindra – vrlo bolno stanje koje nastaje ponovnom aktivacijom virusa vodenih kozica.

Blake Garrett - 3 Foto: Facebook

Iako se šindra češće javlja kod starijih osoba, stručnjaci navode da se može pojaviti i kod mlađih ljudi koji su ranije preboljeli vodene kozice. Garrettova majka izrazila je zabrinutost da su jaki bolovi možda doveli do pokušaja samoliječenja, strahujući da je smrt mogla biti posljedica tragične nesreće. Nije poznato o kojim je supstancama riječ, no prema dostupnim informacijama, Garrett je posljednje tri godine bio trijezan.

Blake Garrett vrlo je rano započeo karijeru u svijetu zabave. Kao dijete sudjelovao je u lokalnim kazališnim produkcijama, uključujući predstave ''Aladdin And His Magical Lamp'' i ''Peanuts: A Charlie Brown Tribute''. Već s deset godina nastupao je u putujućoj kazališnoj produkciji Barney’s Colorful World, koja je gostovala diljem SAD-a i igrala u velikim dvoranama. Upravo mu je taj projekt donio i prvo pojavljivanje na ekranu kroz video izdanje iz 2004. godine.

Blake Garrett - 1 Foto: Facebook

Unatoč obećavajućem početku, Garrett se nakon filmskog uspjeha povukao iz glume te nije ostvario daljnje uloge u industriji.

Njegova prerana smrt potresla je obožavatelje i one koji ga pamte kao talentiranog dječaka s velikim potencijalom.

