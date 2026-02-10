Stroga pravila odijevanja, zabava i mnogo valcera: Vodimo vas na najveći bal u Beču!

Zimski mjeseci u austrijskoj prijestolnici rezervirani su za balove. Na godinu ih je više od 450, a posjeti ih do pola milijuna ljudi, čime su najveći i najsjajniji događaj u Europi. Pravila odijevanja prilično su stroga, a što sve treba poštovati, iz prve se ruke uvjerila naša Dijana Kardum.

Sjaj večernjih haljina, bogato dekorirane dvorane i ritam valcera koji ispunjava carske prostore – nigdje se u svijetu ne pleše s toliko raskoši i profinjenosti kao u Beču. Sa stotinama balova svake sezone, ovaj grad opravdano nosi titulu svjetske prijestolnice valcera. A jedan od najvećih balova je svakako Kaffeseider bal ili bal bečkih kavana.



''Ovo je jedan od najvećih balova'', govori nam Wolfgang Binder, organizator bala.

''Tradicije poput ove su neprocjenjive i mnogo klutura međunarodno nam zavide na tome. Za nas je to kulutra, provesti noć plešući, pričajući, to je tradicija ukorijenjena u naše naslijeđe i do danas je živimo, to je nešto drugačije nego u drugim kulturama, ovo je nešto što ljudi u Beču rade u sezoni karnevala'', dodaje Christina Meinl.

Bal je savršena prilika da se barem jednom u životu osjećate kao u bajci – a dress code uvelike doprinosi toj svečanoj atmosferi. Pravila odijevanja razlikuju se od bala do bala, a ne poštujete li ih velike su šanse da svoju balsku večer završite na ulazu.



''Postoji jako striktan dress code. Žene nose duge haljine, ne bi se smjele vidjeti cipele i noge, tako da moraju biti duge haljine. A muškarci moraju imati smoking, to je tradicionalno, crna kravata, ako to nemate ne možete ući'', objašnjava Christina Meinl.

Bijela boja haljina rezervirana je samo za debitantice. No ovdje se na sve misli, ako vam treba popraviti šminku i frizuru ili se ne daj Bože nešto podere.

Svake godine Kaffeseiderbal ima novu boju i novu poruku, a cijela večer prati jasno osmišljenu temu.

Najsvečaniji trenutak svakog bala je otvorenje. Na Kaffeseiderballu prvo ulaze debitanti, a nakon toga i vlasnici kavana i proizvođača. Čim zazvuči poznato ''Alles Walzer!'', plesni podij otvoren je za sve goste.

Da bi se razumjela važnost ovog događaja, potrebno je vratiti se nekoliko stoljeća unatrag.

''Car Josip 2. na kraju 18. stoljeća otvorio je balove u carskoj palači gdje smo danas javnosti, do tada je bila samo za aristokrate, tada je otvorio za cijelu popuaciju i tada je to postalo jako popularno jer je to bila demokratizacija i tad u tom momentu je postalo za sve, onda je krenuo Johann Strauss sa svojim balovima. Ali također bilo je tu i politike, nakon Napoleonovih ratova bio je kongres u Beču i ljudi su govorili kongres je za ples ne za rad'', priča Marcel Lofler.



''Ovo je kraljevska palača zove se Hofburg. Tu je živio car i mislim da su se u njoj održavali balovi stotinama godina'', dodala je Meinl.

Kultura balova i kavana u Beču je neraskidivo povezana. U 19. stoljeću, Beč je bio prava “kavanska metropola”.



''Mi smo duboko ukorijenjeni u kulturu Beča, a jedna stvar je svima slična a to je kava'', govori Meinl.

Kroz nekoliko dvorana koje imaju različlitu glazbu tijekom večeri prođe nekoliko tisuća ljudi.

Budimpešta ima svoj bal, Beč pa čak i Rim također, a možda je vrijeme da i Zagreb dobije svoj.

Kaffeesiederball nije samo bal, već odraz bečke duše – spoj valcera, kavane i tradicije koja se u Beču živi i danas, pod svjetlima Hofburga, iz godine u godinu.

