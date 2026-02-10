Sjećate se nje? Pop-slatkica danas živi potpuno drugačiji život, evo kako izgleda

Cher Lloyd, britanska pjevačica koja je obilježila početak 2010-ih, danas vodi potpuno drugačiji život nego u vrijeme najveće slave.
Početkom 2010-ih gotovo da nije bilo tinejdžera koji nije znao stihove pjesme ''Swagger Jagger''. Cher Lloyd, tada 17-godišnja djevojka iz Engleske s neukrotivim stavom, upečatljivim stilom i mješavinom popa i rapa, preko noći je postala nova pop senzacija.
Sve je krenulo 2010. godine, kada se pojavila u britanskom X Factoru. Iako nije pobijedila, završila je na četvrtom mjestu i ostavila snažan dojam – toliko snažan da je ubrzo potpisala ugovor sa Syco Musicom i započela karijeru kakvu mnogi mogu samo sanjati.
Već 2011. izlazi njezin debitantski album Sticks + Stones, a singl ''Swagger Jagger'' osvaja prvo mjesto britanske ljestvice. Uslijedili su hitovi ''With Ur Love'' i globalno popularni ''Want U Back'', koji joj je otvorio vrata američkog tržišta.
Cher Lloyd tada je bila sve ono što je pop scena voljela: drska, slatka, glasna i drugačija.
No, iza blještavila krila se i tamnija strana slave. Mladu pjevačicu pratili su pritisci industrije, negativni komentari i cyberbullying, o čemu je kasnije otvoreno govorila. Upravo su ti razlozi, ali i želja za normalnijim životom, doveli do toga da se nakon drugog albuma Sorry I’m Late (2014.) polako povuče iz mainstream fokusa.
I dok su mnogi mislili da je nestala, Cher je zapravo samo promijenila prioritete.
Danas je udana za Craiga Monka, s kojim je u vezi još od tinejdžerskih dana, i majka dviju kćeri. Delilah-Rae rodila je 2018., a Elizu Violet 2023. Privatni život drži podalje od medijske pompe, a na društvenim mrežama dijeli tek rijetke, intimne trenutke obiteljskog života.
Na Instagramu često dijeli svoje fotografije, a one otkrivaju da je s 32 godine ista kao i u danima najveće slave.
Glazbu, međutim, nikada nije u potpunosti napustila. Povremeno objavljuje nove singlove, nastupa i ostaje u kontaktu sa svojom vjernom fan bazom, ali bez potrebe da se vraća starom tempu i pritisku estrade.
Više njenih fotografija pogledajte u našoj galeriji.
