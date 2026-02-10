Pretraži
''Živa vatra''

Kako danas izgleda Baby iz Prljavog plesa? U bikiniju je pokazala zategnutu figuru u 66. godini

Piše H. L., Danas @ 14:29 Nekad i sad komentari
Jennifer Grey, Patrick Swayze Jennifer Grey, Patrick Swayze Foto: Profimedia

Jennifer Grey na Instagramu je podijelila fotografije s odmora i pokazala da vrijeme za nju kao da je stalo.

Frontmen Plavog orkestra o 80-ima, novim generacijama i ljubavi.
''borit ću se da stvar bude iskrena''
Frontmen Plavog orkestra o 80-ima, novim generacijama i ljubavi: ''Ostat ću romantik taman sve postalo cool''
Kralj Charles prvi put reagirao na nova otkrića u Epsteinovu skandalu: Palača spremna surađivati s policijom
britanski dvor pod pritiskom
Kralj Charles prvi se put oglasio o skandalu s optuženim pedofilom i njegovim bratom
Rijetko viđeni snimci sa snimanja "Sam u kući" usred vijesti o preminuloj glumici iz kultnog filma
koja nostalgija...
Rijetko viđeni prizori iz filma "Sam u kući" dobili su novu dimenziju nakon smrti legendarne Kevinove mame
Bojana Gregorić Vejzović dirnula pratitelje i otvorila teme o životnim izazovima
''život ponekad...''
Domaća glumica u teškom je razdoblju: ''Ovaj tjedan nije sjajno počeo...''
Monica Seleš oglasila se nakon dugo vremena,
ne biste ju prepoznali
Preživjela je napad nožem na terenu, a posljednjih godina živi s teškom dijagnozom
Zdravko Mamić s kćerima zagrljen plesao na pjesmu ''Ličiš na moga oca''
pogledajte video
Mamić na koncertu folk-zvijezde grlio kćeri na veliki hit pjevačice, zajedno su pjevali
Župa Uzašašća Gospodinova Novi Travnik pozvala na bojkot filma ''Svadba''
''Gdje je odgovornost?''
Svećenik iz Novog Travnika pozvao na bojkot filma ''Svadba'', koji obara rekorde diljem regije!
Ecija Belošević pozirala u donjem rublju na snijegu
za nju nema zime!
"Snijeg se topi!" Ecija Belošević u čipkastom donjem rublju pozirala na hladnoći
Brooks Nader istaknule obline rođendanskim izdanjem
dekolte ne treba ni komentirati...
Kad se okrenula, blicevi fotoaparata otkrili su koliko je prozirna bila njezina suknjica
Tess Crosley privukla je pažnju paparazza u smeđem bikiniju
uživala na plaži
Trenutak kada je ova ljepotica spustila donji dio badića nije promaknuo fotografima!
Marko Perković Thompson najavio novi koncert u Širokom Brijegu 6
"samo jako"
Thompson rasprodao koncert u rekordnom roku, novi datum već je spreman!
Velika hrvatska zastava s Trsatske gradine krasi Dvoranu mladosti uoči Thompsonova koncerta 5
snažan domoljubni simbol
Uoči Thompsonova koncerta u Rijeci organizatori pripremili poseban prizor za fanove
Severina se osvrnula na koncert u Samoboru 3
"ovo je domoljublje, a ne…"
Sevkina objava uzburkala internet: "Vjera je tiha, o Gospi pjevam iz ljubavi, a ne iz biznis plana"
Građani zbunjeni nakon poskupljenja: "Nitko nas ne pita, samo donesu odluku"
dopunsko zdravstveno osiguranje
Građani zbunjeni, ne znaju što i kako platiti: "Obavijestili smo ih"
Šokantna studija: Psi u Ukrajini više nisu isti
utjecaj rata na životinje
Šokantno otkriće! Psi u Ukrajini više nisu isti: Najviše iznenađuje jedna stvar
Porezna uprava potvrdila pad prodaje nekretnina u Hrvatskoj
VISOKE CIJENE
U ovoj je županiji najviše pala prodaja nekretnina: "I brakovi pucaju zbog toga"
Simptomi bolesti jetre na koži: Ako imate neku od ovih 9 kožnih promjena, obavezno provjerite jetru!
Jako je važno rano ih uočiti!
Simptomi bolesti jetre na koži: Ako imate ove kožne promjene, obavezno provjerite jetru
Soda bikarbona i prašak za pecivo: Većina ljudi ih koristi pogrešno – evo u čemu je stvarna razlika!
Sredstva za dizanje tijesta
Soda bikarbona i prašak za pecivo: Većina ljudi ih koristi pogrešno – evo u čemu je stvarna razlika!
Varivo od mahunarki: 5 recepata koji ne napuhuju i dugo drže sitost
Po preporuci nutricionistice
Varivo od mahunarki: 5 recepata koji ne napuhuju i dugo drže sitost
Vozač iz Splita ostavio molbu na autu, gledatelji podijeljeni: "Sankcionirati odmah"
Što kažete?
Vozač iz Splita ostavio molbu na autu, gledatelji podijeljeni: "Sankcionirati odmah"
Strah i trepet u cijevima: Pokušali očistiti odvode, a dočekali ih jezivi prizori
Samo za hrabre
Strah i trepet u cijevima: Pokušali očistiti odvode, a dočekali ih jezivi prizori
Dijagnosticiran joj je rak, a krivca je otkrio ChatGPT! Srećom nije slušala liječnike
Zanimljivo
Dijagnosticiran joj je rak, a krivca je otkrio ChatGPT!
Audijev potez potvrđuje novi trend automobilske industrije
Pohvalno
Audijev potez potvrđuje novi trend automobilske industrije
VIDEO Pogledajte kako je ukrajinski F-16 izbrisao s neba ruski dron vatrom iz topa
Spektakularna snimka
VIDEO Pogledajte kako je ukrajinski F-16 izbrisao s neba ruski dron vatrom iz topa
Šveđani žele svoje Gripen zrakoplove naoružati s mnoštvom jeftinih raketa koje su dokazano učinkovite protiv dronova
Kako ostati relevantan?
Šveđani žele svoje Gripen zrakoplove naoružati s mnoštvom jeftinih raketa koje su dokazano učinkovite protiv dronova
Čudesnog Franju s Olimpijskih igara pitali je li Hrvat: Nasmijao se, a onda…
zanimljivo
Čudesnog Franju s Olimpijskih igara pitali je li Hrvat: Nasmijao se, a onda…
Rio Ferdinand u sve težem stanju, počeo je redovito koristiti invalidska kolica
PLAĆA DANAK KARIJERI
Rio Ferdinand u sve težem stanju, počeo je redovito koristiti invalidska kolica
Hajduk sazvao izvanrednu konferenciju za medije: Goran Vučević odlazi?
Bilić otkrio više
Goran Vučević odlazi iz Hajduka, ali ne odmah: "Neka preduvjeti i jamstva nisu bili ispunjeni"
Kumovi: Dobio je nagradu pa joj više ne zamjera
KUMOVI
Kumovi: Dobio je nagradu pa joj više ne zamjera
Tajne prošlosti: Ponovno ju ponižava kako bi njega otjerala od sebe
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Ponovno ju ponižava kako bi njega otjerala od sebe
Tajne prošlosti: Neće samo tako prihvatiti poraz, mnogo će toga još upropastiti
TAJNE PROŠLOSTI
Neće samo tako prihvatiti poraz, mnogo će toga još upropastiti
Tjedni jelovnik jeftina jela od 9.2. do 15.2. 2026.
Tjedni jelovnik
7 prefinih jela za svaki dan ovoga tjedna koji se mogu napraviti za smiješne novce
Kviz općeg znanja: Možete li točno odgovoriti na ovih 15 pitanja?
Za znalce
Kviz općeg znanja: Možete li točno odgovoriti na ovih 15 pitanja?
Rolada od Nutelle recept
Najlakši recept
Ovu roladu od Nutelle tako je lako napraviti, a okus je – čista fantazija
Poznata glumica na pragu milijarderskog posla – njezin brend izašao je na burzu
Oblikuje budućnost hrane
Poznata glumica na pragu milijarderskog posla – njezin brend izašao je na burzu
Zbog poticajnijeg poslovnog okruženja slovenski Petrol želi dio važnih funkcija prebaciti u Hrvatsku
Suvlasnik im je Slovenija
Zbog poticajnijeg poslovnog okruženja slovenski Petrol želi dio važnih funkcija prebaciti u Hrvatsku
Na 6000 metara dubine pronašli pravo blago. "Više nećemo biti ovisni o Kini"
Na dnu oceana
Na 6000 metara dubine pronašli pravo blago. "Više nećemo biti ovisni o Kini"
Elegantna kuća koja nas je očarala svojim uređenjem
Prekrasan prostor
Ovo je jedna od najljepših kuća koju smo vidjeli, pogledajte taj savršeni balans elegancije i ugodnosti
50 rijetkih i posebnih imena iz imendanskog kalendara za curice i dečke
BAŠ JEDINSTVENA
50 rijetkih imena iz imendanskog kalendara za curice i dečke
Ponuda sakoa u novim kolekcijama
NOVE KOLEKCIJE
Pronašli smo 15 odličnih sakoa koje ćemo nositi uz traperice, suknje, haljine i finjak hlače
