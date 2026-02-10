Kako danas izgleda Baby iz Prljavog plesa? U bikiniju je pokazala zategnutu figuru u 66. godini

Jennifer Grey na Instagramu je podijelila fotografije s odmora i pokazala da vrijeme za nju kao da je stalo.

Jennifer Grey, glumica koja je u filmu ''Prljavi ples'' utjelovila nezaboravnu Frances Baby Houseman, privukla je pažnju javnosti gotovo 40 godina nakon što je taj film postao svjetski hit. Ovoga puta razlog nisu filmske vijesti, već fotografije koje je podijelila na društvenim mrežama.

Naime, 65-godišnja glumica na Instagramu se pohvalila prizorima s odmora na plaži. Na objavljenim fotografijama Grey pozira u crnom bikiniju, pokazujući vitku, zategnutu figuru.

Kosu je nosila raspuštenu, a styling je upotpunila crnim sunčanim naočalama i decentnim zlatnim ogrlicama.

''Prekrasna'', ''Živa vatra'', ''Prekrasna žena'', ''Ljepotica'', ''I dalje izgledaš predivno'', ''Uh, wow'', ''Savršenstvo'', dio je komentara s društvenih mreža.

Jennifer Grey Foto: Instagram

Jennifer Grey publika diljem svijeta i danas najviše povezuje s ulogom Baby u ''Prljavom plesu'' iz 1987. godine, u kojem joj je partner bio legendarni Patrick Swayze. Film je obilježio jednu eru i postao jedan od najomiljenijih romantičnih naslova svih vremena.

Jennifer Grey, Patrick Swayze Foto: Profimedia

Osim tog kultnog ostvarenja, Grey je tijekom karijere glumila u filmovima poput ''Ferris Bueller’s Day Off'', ''Red Dawn'' i ''The Cotton Club'', a posljednjih godina ponovno je aktivna na ekranu. Nedavno je potvrdila i da će se vratiti ulozi Baby u novoj verziji filma, a njezin najnoviji projekt je film ''A Real Pain'' iz 2024. godine, piše Daily Mail.

