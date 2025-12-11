Kako danas izgleda glavna glumica iz kultnog Prljavog plesa? Teško ćete ju prepoznati

Jennifer Grey proslavila se ulogom Baby Houseman u kultnom filmu ''Prljavi ples'', a iznenadit ćete se kako izgleda danas.

Jennifer Grey proslavila se ulogom Baby Houseman u kultnom filmu ''Prljavi ples''.

I dalje glumi, ali i mami poglede mladolikim izgledom, a na najnovijim fotografijama na prvu ju nećete prepoznati.

Jennifer Grey - 4 Foto: Profimedia

Jennifer Grey - 6 Foto: Afp

Jennifer Grey rođena je 26. ožujka 1960. u New Yorku, u umjetničkoj obitelji. Njezin otac je Joel Grey, cijenjeni glumac i dobitnik Oscara (za film Cabaret), a majka Jo Wilder je bila glumica i pjevačica. Odrastanje u takvom okruženju usmjerilo ju je prema sceni još u ranom djetinjstvu.

Jennifer Grey - 3 Foto: Afp

Grey je pohađala Professional Children’s School u New Yorku, poznatu po obrazovanju mladih umjetnika, gdje je paralelno trenirala ples i glumu. Nakon srednje škole pohađala je tečajeve glume na Neighborhood Playhouse School of the Theatre.

Prvi posao nije bio pred kamerom nego – u reklami za Dr Pepper. Ubrzo je počela dobivati manje filmske uloge, a pažnju je privukla 1984. ulogom u ratnoj drami Red Dawn. Sljedeće godine pojavila se u ''Ferris Bueller’s Day Off'', gdje je tumačila sestru glavnog lika – njezin filmski brat bio joj je tadašnji dečko, Matthew Broderick.

Jennifer Grey - 7 Foto: Afp

Godine 1987. Jennifer Grey dobiva ulogu koja će je zauvijek obilježiti – Frances Baby Houseman u kultnom filmu ''Dirty Dancing''. Kemija između nje i Patricka Swayzea postala je jedan od najprepoznatljivijih filmskih parova svih vremena.

"Na isti način na koji Baby i Johnny nisu trebali biti zajedno, nismo ni mi. Po prirodi si nismo odgovarali, a činjenica da smo trebali biti prirodni spoj stvorila je napetost. Kada bih mogla, danas bih mu rekla da mi je žao što ga nisam mogla cijeniti i uživati u onome tko je on", rekla je za People svojedobno.

Jennifer Grey - 1 Foto: Profimedia

Iako je film donio slavu, Grey se u to vrijeme borila s nesigurnostima i pritiskom koji donosi nagli uspjeh.

Početkom 1990-ih Jennifer Grey je napravila rinoplastiku, što je drastično promijenilo njezin izgled. Promjena je bila toliko velika da ju je, prema njezinim riječima, hollywoodska industrija jedva prepoznavala. Sama glumica kasnije je izjavila:

"Ušla sam u operacijsku salu slavna, izašla kao nepoznata osoba."

''To mi je bio prvi izlazak u javnost. I to je bilo to, postala sam nevidljiva iz dana u dan. U očima svijeta to više nisam bila ja. Potrošila sam puno energije pokušavajući shvatiti gdje sam pogriješila, zašto sam protjerana iz holivudskog kraljevstva. Preko noći sam izgubila identitet i karijeru", izjavila je ranije Jennifer za magazin People i otkrila da joj je majka sugerirala da operira nos jer je to učinila ona, baš kao i njezin otac Joel Grey.

Jennifer Grey - 2 Foto: Profimedia

Jennifer Grey - 1 Foto: Afp

Ovaj trenutak često se navodi kao jedan od razloga zbog kojih se njezina karijera nije razvila u smjeru koji su mnogi očekivali nakon Prljavog plesa.

Unatoč tome, nastavila je raditi na televiziji i filmu, ali u manjim ili manje zapaženim projektima.

Jennifer Grey - 4 Foto: Afp

Jennifer Grey - 5 Foto: Afp

Jennifer Grey je 1987., samo nekoliko dana prije premijere ''Dirty Dancinga'', zajedno s tadašnjim partnerom Matthewom Broderickom doživjela tešku prometnu nesreću u Irskoj u kojoj su dvije osobe smrtno stradale. Nesreća je ostavila duboke emocionalne posljedice i zasjenila uspjeh filma.

Godine 2001. udala se za glumca Clarka Gregga (poznatog iz Marvel filmova), s kojim ima kćer Stellu. Par se razveo 2021.

Grey se ponovno približila široj publici zahvaljujući sudjelovanju u američkoj emisiji ''Dancing with the Stars'' (2010.), koju je – simbolično – i pobijedila. Ples, koji ju je proslavio u mladosti, ponovno ju je vratio u središte pozornosti.

Kasnije se pojavila u više TV serija, uključujući ''Grey's Anatomy'', ''Red Oaks'' i druge projekte.

Jennifer Grey - 2 Foto: Afp

Godine 2022. objavila je autobiografiju "Out of the Corner", u kojoj otvoreno govori o karijeri, obitelji, nesreći, pritiscima Hollywooda te osobnim borbama i ponovnom pronalasku samopouzdanja.

