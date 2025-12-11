Pogledajte zašto je ove prizore Shakire sa sinovima lajkalo 3,6 milijuna ljudi!

Na spektakularnom nastupu u Buenos Airesu Shakira je spojila glazbu i obiteljske emocije kada je na scenu izvela svoje sinove Milana i Sashu.

Shakira je još jednom dokazala zašto je jedna od najvoljenijih svjetskih glazbenica — ovog tjedna tijekom jednog od svojih ''Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'' koncerata u Buenos Airesu priredila je publici nezaboravan trenutakk.

Naime, tijekom spektakularnog koncerta pred više od 45 tisuća obožavatelja u argentinskoj prijestolnici, kolumbijska zvijezda nije nastupila sama — na pozornicu su joj se pridružila i njezina dva sina, Milan i Sasha.

''Buenos Aires, hvala za ovaj trenutak koji će nam zauvijek ostati u sjećanju. Bilo je čarobno pjevati sa svojom djecom i gledati kako iz njih izvire glazba koju nose u sebi, dok smo gledali i čitave obitelji koje su također pjevale i grlile se!'' napisala je u opisu Shakira.

Iako je obiteljski angažman rijedak događaj u velikim svjetskim koncertima, Shakira je sve iznenadila i dirnula kada su dječaci izašli uz nju tijekom izvedbe pjesme ''Acróstico'' — emotivnog glazbenog djela koji već ima posebno značenje za njihovu obitelj.

''Plačem!'', ''Tako lijepo'', ''Ništa ne pobija majčinu ljubav'', ''Al' kad poljubi njenu ruku...'', ''Predivni su'', nahvalili su ih pratitelji u komentarima.

Na Instagramu je pjevačica podijelila trenutak koji je oduševio fanove, uz originalne fotografije i još jednu uspomenu s koncerta.

Podsjetimo, Shakira je sinove dobila s bivšim partnerom, nogometašem Gerardom Piqueom.

Shakira i Pique bili su zajedno 11 godina, a prekinuli su 2022. godine te šokirali javnost. Više o razlogu prekida i drami koja se dalje odvijala čitajte OVDJE.

Kviz o Shakiri riješite OVDJE.

