Tko je ovaj osebujni umjetnik koji je svojim glasom protresao Arenu Zagreb?

Sinoćnji nastup Tilla Lindemanna u zagrebačkoj Areni još je jednom dokazao zašto se osebujni frontmen Rammsteina smatra jednom od najkontroverznijih i najfascinantnijih figura svjetske rock-scene.

Zagrebačka Arena sinoć je, doslovno, gorjela – Till Lindemann, legendarni frontmen Rammsteina, nastupio je pred desecima tisuća fanova u sklopu svoje soloturneje ''Meine Welt''.

Uz produkciju tešku čak oko 60 tona opreme Till je pripremio spektakl kakav se rijetko viđa na ovim prostorima.

Till Lindemann, Rammstein - 1 Foto: Damir Krajac / CROPIX

Till Lindemann, Rammstein - 2 Foto: Damir Krajac / CROPIX

Till Lindemann, Rammstein - 3 Foto: Damir Krajac / CROPIX

No tko je zapravo osebujni frontmen benda čije pjesme znamo, a lice nas i dalje malo plaši – malo fascinira?

Till Lindemann rođen je 4. siječnja 1963. u Leipzigu, tadašnjoj Istočnoj Njemačkoj. Njegov otac Werner bio je poznati dječji pjesnik, a majka Brigitte novinarka na njemačkoj državnoj televiziji – umjetnost i riječi doslovno su mu bili u kući od prvog dana.

Till Lindemann, Rammstein - 4 Foto: Damir Krajac / CROPIX

Kao tinejdžer je bio ozbiljna sportska nada: trenirao je plivanje, nastupio na Europskom juniorskom prvenstvu i čak bio na širem popisu kandidata za Olimpijske igre u Moskvi 1980., no ozljeda je prekinula njegove sportske snove.

Umjesto bazena – s vremenom je završio na pozornici. Prvo kao bubnjar u manjim istočnonjemačkim bendovima, a onda, sredinom 90-ih, kao pjevač novog projekta koji će promijeniti povijest metala: Rammstein.

Lindemann je danas sinonim za Rammstein – bend koji je prodao više od 25 milijuna albuma i rasprodao stadionsku turneju s više od 130 koncerata i više od 5 milijuna posjetitelja diljem Europe i Amerike.

Till Lindemann, Rammstein - 1 Foto: Afp

Zbog kombinacije teatralnosti i brutalne energije uvršten je među 50 najvećih metal frontmena svih vremena.

Neki od njihovih najvećih hitova su ''Du Hast'', ''Sonne'', ''Ich Will'' ili ''Deutschland''.

Till Lindemann, Rammstein - 5 Foto: Afp

Turneja ''Meine Welt'' (''Moj svijet''), kojom je sinoć napunio Arenu Zagreb, osmišljena je kao potpuno rekonceptualizirani show – još mračniji, još provokativniji i brutalniji, s potpuno novim vizualnim rješenjima i scenskim trikovima.

Za razliku od glasnog stagea, privatni život Tilla Lindemanna godinama je bio prilično zatvoren – sve dok se nisu pojavile velike ljubavi i još veći skandali.

Till Lindemann, Rammstein - 2 Foto: Profimedia

Prema navodima njemačkih i svjetskih medija, Lindemann je bio u više brakova. Prvi put se navodno oženio već s dvadeset godina, s tadašnjom suprugom Marieke dobio je kćer Nele. Nakon razvoda oženio se Anjom Köseling, s kojom ima drugu kćer, Marie Louise.

Njegova najpoznatija veza svakako je ona s njemačkom glumicom i TV zvijezdom Sophijom Thomallom. Par je bio zajedno otprilike od 2011. do 2015., u odnosu koji je često opisivan kao ''on-off'', pun strasti i prekida.

I nakon prekida Thomalla je u nekoliko navrata isticala da je Lindemann imao golem utjecaj na nju te da su ostali u vrlo bliskom i prijateljskom odnosu unatoč tomu što je ona danas u vezi s tenisačem Alexanderom Zverevom.

Till Lindemann, Rammstein - 3 Foto: Profimedia

Posljednjih godina Till Lindemann našao se u središtu ozbiljnih optužbi za seksualno zlostavljanje i navodna drogiranja obožavateljica na afterpartyjima. Njemačko državno odvjetništvo u Berlinu pokrenulo je istragu 2023., no ona je krajem kolovoza iste godine obustavljena zbog nedostatka dokaza i izostanka izravnih svjedočenja navodnih žrtava.

Sam Lindemann sve optužbe je negirao, a kasnije je i tužio njemački magazin "Der Spiegel" tvrdeći da su koristili falsificirane dokumente u izvještavanju o slučaju.

Till Lindemann, Rammstein - 4 Foto: Profimedia

