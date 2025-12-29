Otto Grundman nakon finala MasterChefa otkrio nam je svoje planove za budućnost!

Nakon završetka MasterChefa, Otto Grundman osvrnuo se na svoje iskustvo u natjecanju, odnos prema ishodu finala i planove koje nosi dalje. Govori o onome što mu je show dao i kako vidi svoj sljedeći korak.

Finale MasterChefa bilo je završna točka intenzivnog natjecanja, a za Otta Grundmana i trenutak povratka iz najpoznatije TV kuhinje u svakodnevicu. Nakon posljednjeg kuhanja, iz MasterChef kuhinje izašao je bez velikih emotivnih oscilacija, u skladu s načinom na koji je cijelo natjecanje i proživio.

Za naš portal otkrio je kako je doživio kuhanje u finalu i najnapetijem izazovu sezone.

''Isto kao i poslije svih drugih kuhanja samo što je ovo bilo posljednje'', zaključio je u svom stilu.

Otto Grundmann Foto: Nova TV

Otto Grundmann i Endrina Muqaj Foto: Nova TV

Trenutak proglašenja pobjednika za njega nije nosio težinu poraza, već potvrdu vlastitog pristupa natjecanju.

''Treba ući bez očekivanja tako da onda nema ni razočaranja'', njegov je moto.

Kada se osvrnuo na mjesece provedene u showu, istaknuo je da ga nisu obilježili veliki dramatični trenuci, već svakodnevne situacije koje su tražile prilagodbu i strpljenje.

Otto Grundmann Foto: Nova TV

Prisjećajući se situacija koje su ga najviše oblikovale tijekom showa, Otto ističe:

''Strpljenje dok je bilo puno ljudi u kući.''

Pogledaji ovo Celebrity Danijela Martinović objavila fotografiju s roditeljima, rijetko ih viđamo!

Pritisak natjecanja, kamere i očekivanja publike nisu mu bili u fokusu, jer je od početka znao zbog čega je došao u show.

''Nisam pretjerano obraćao pažnju kamere i očekivanja. Došli smo se natjecati tako da smo trebali bit spremni za svaki zadatak'', govori.

Otto Grundmann i Endrina Muqaj Foto: Nova TV

Otto Grundmann i Endrina Muqaj Foto: Nova TV

Odnos s ostalim kandidatima gradio je bez klasičnog natjecateljskog pogleda.

''Nisam gledao kandidate kao konkurenciju, nego sam se fokusirao na sebe jer sami smo u igri i svaki naš potez nas može koštati stajanja'', smatra.

Ipak, tijekom sezone posebno se povezao s pojedincima.

''Egon i Endrina su ljudi s kojima sam bio dosta povezan'', otkriva nam.

Iako titula nije završila u njegovim rukama, MasterChef mu je donio jasnu motivaciju za dalje.

Pogledaji ovo Celebrity Nova ljubav nakon kratkog braka? Igor Kojić uživa u zimskim čarolijama s lijepom brinetom

''Motivaciju da približim svoju viziju street fooda ljudima'', kaže nam.

Otto Grundmann Foto: Nova TV

Po završetku natjecanja, povratak obitelji bio je jednostavan i iskren.

''Bili su sretni što sam opet s njima'', kaže.

Pogled u budućnost već je konkretno usmjeren prema projektima koje razvija.

''Želim približiti svoju viziju street fooda-“Kulture uličnog okusa” ljudima. Već sam ove godine na adventu pod imenom “Debeli Dabar” u suradnji sa Urania barom na Esplanadi'', otkrio nam je.

Pogledaji ovo Celebrity Mlada zagrebačka influencerica podijelila pretužnu vijest: ''Baš u dobra blagdana, nakon duge i teške bolesti...''

Finale MasterChefa za Otta Grundmana nije bilo kraj, nego jasan nastavak puta koji je kroz cijelo natjecanje gradio mirno i bez velikih očekivanja. Iz kuhinje je izašao fokusiran na ono što želi dalje – približiti svoju ideju street fooda ljudima i raditi ono u što vjeruje.

Dok se dojmovi od napetog finala između Otta i Endrine još uvijek sliježu, potraga za novim kulinarskim entuzijastima se nastavlja, a prijave za novu sezonu MasterChefa otvorene su na stranici novatv.hr/prijave!

Galerija 21 21 21 21 21

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Celebrity Boksač ozlijeđen u prometnoj nesreći ima sinčića, a obilježio ga je i skandal sa suparnikom i suprugom

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Fotke Heidi Klum s plaže dokaz su da s 52 godine nema nijedne mane!