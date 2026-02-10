Mlađi Beckhamovi sinovi novim tetovažama odali počast obitelji, otuđeni Brooklyn svoje je uklonio

Obitelj Beckham ponovno je u fokusu javnosti nakon što su Romeo i Cruz istaknuli obiteljske tetovaže, dok je Brooklyn navodno prekrio ili uklonio one posvećene roditeljima i braći, što je dodatno potaklo nagađanja o zategnutim odnosima.

Obitelj Beckham ponovno se našla pod povećalom javnosti, a ovoga puta povod su tetovaže koje, čini se, govore više od riječi.

Dok su Romeo i Cruz Beckham na društvenim mrežama pokazali nove trajne simbole privrženosti obitelji, istovremeno su se pojavile informacije da je njihov stariji brat Brooklyn odlučio prekriti ili ukloniti tetovaže koje su nekad bile posvećene upravo njima.

Prema pisanju stranih medija, odnosi unutar obitelji navodno su zahladnjeli nakon što je Brooklyn prekinuo komunikaciju s roditeljima i braćom te u javnim istupima dao naslutiti da pomirenje trenutačno nije u planu. Fotografije koje su se pojavile u javnosti dodatno su potaknule nagađanja jer se čini da su nestale tetovaže posvećene njegovu ocu Davidu, kao i one s imenima Romea, Cruza i sestre Harper.

Za razliku od njega, mlađa braća šalju sasvim drukčiju poruku. Romeo je tijekom posjeta tattoo-studiju Fine Line Hearts Club istetovirao riječ "obitelj" na stražnjem dijelu vrata, dok je Cruz na torzu dodao slovo "J" kao posvetu svojoj djevojci Jackie Apostel.

Brooklynova nekadašnja tetovaža s natpisom "tata" i porukom "Love you Bust", očevim nadimkom za sina, sada je gotovo u potpunosti prekrivena apstraktnim motivima i zvijezdom, dok su i tetovaže s imenima braće i sestre postale jedva vidljive ili potpuno uklonjene.

Ipak, tetovaže posvećene njegovoj supruzi Nicoli Peltz i dalje su jasno vidljive. Par, koji se vjenčao 2022. godine, navodno razmišlja o proširenju obitelji, a bliski izvori tvrde da ne isključuju ni posvojenje. Navodno žele veliku obitelj te barem jedno dijete kojem bi pružili dom iako ne bi bilo biološki njihovo.

Takve vijesti, nagađaju strani mediji, mogle bi biti posebno emotivne za Davida i Victoriju Beckham, koji su ranije otvoreno govorili o želji da jednog dana postanu baka i djed te budu aktivan dio života svojih unuka.

Brooklyn je nedavno poručio kako sa suprugom želi miran i povučen život, daleko od reflektora, ističući da su im prioriteti mir, privatnost i sreća za sebe i svoju buduću obitelj.

