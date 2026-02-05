Novi udarac najstarijeg Beckhamova sina: Povukao je rigorozan potez koji je mnoge zatekao

Brooklyn Beckham navodno je laserskim tretmanom uklonio tetovažu posvećenu ocu, što dodatno produbljuje obiteljski razdor

Obiteljski sukob u obitelji Beckham dodatno se produbljuje. Brooklyn Beckham navodno je uklonio tetovažu kojom je godinama odavao počast svom ocu Davidu Beckhamu, što mnogi tumače kao još jedan bolan trenutak u već narušenim obiteljskim odnosima.

Naime, prošlog mjeseca 26-godišnji Brooklyn, sin Davida i Victorije Beckham, javno je poručio da ne želi pomirenje s obitelji, objavivši oštru izjavu koja je odjeknula medijima, a sada je otišao i korak dalje, piše The Sun.

Prema navodima spomenutog medija, Brooklyn je izmijenio tetovažu na desnoj nadlaktici – veliko sidro koje je ranije kroz sebe imalo ispisanu riječ ''Dad'' (tata). Ispod nje se nalazio i natpis ''Love you Bust'' (Volim te, Bust), što je nadimak koji David Beckham odmilja koristi za svog prvorođenca.

''Brooklyn je laserskim tretmanom uklonio natpis. Htio je da u potpunosti nestane'', rekao je izvor za spomenuti medij, a objavili su i fotografiju na kojoj se vide samo obrisi natpisa koji mu je godinama krasio ruku. Možete je pogledati OVDJE.

David i Brooklyn Beckham - 2 Foto: Afp

Zanimljivo je da je samo dan ranije David u Dohi ponosno pokazao svoju tetovažu ''Buster'', koju je 2015. dao napraviti upravo u čast Brooklyna.

David i Brooklyn Beckham - 1 Foto: Afp

Podsjetimo, ovo nije prvi put da Brooklyn uklanja tetovaže povezane s obitelji. Prošle godine prekrio je i tetovažu na prsima koja je bila posveta njegovoj majci Victoriji, bivšoj članici grupe Spice Girls, piše Daily Mail.

Brooklyn Beckham, David Beckham Foto: Profimedia

