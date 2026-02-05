Sestra naše pjevačice u dva tjedna išla na dva estetska zahvata: ''Trebalo je ići sve, ali...''

Natali Rade, sestra naše pjevačice Stele Rade, odlučila je s javnošću podijeliti svoje iskustvo s estetskim zahvatima kojima se podvrgnula u posljednja dva tjedna.

Natali Rade, sestra naše poznate pjevačice Stele Rade, odlučila je biti potpuno iskrena sa svojim pratiteljima te otvoreno progovoriti o estetskim zahvatima kojima se podvrgnula u posljednja dva tjedna.

Naime, Natali je prvo operirala kapke, a nedugo zatim odlučila se i na operaciju nosa. Cijelo iskustvo, uključujući razloge za zahvate, proces oporavka i prve dojmove, podijelila je u videu objavljenom na svom Instagram profilu.

U videu je naglasila kako su odluke bile promišljene te da su zahvati rađeni isključivo zbog nje same i osjećaja samopouzdanja.

''Trebalo je ići sve u jednom terminu, ali smo ipak odvojili na dva'', otkrila je u jednoj objavi.

Natali Rade - 5 Foto: Instagram

Inače, Natali je mnogima poznatija pod imenom mamadramahr, a zahvaljujući svojem duhovitom i iskrenom pristupu majčinstvu na TikToku je prati više od 138 tisuća ljudi. Svoj sadržaj temelji na humorističnim prikazima svakodnevnih situacija iz života majke, često koristeći sarkazam i autoironiju, a u videima joj se često pridruži i njezina kći Jelena Eli.

Natali Rade Foto: Josip Moler/Cropix

Zanimljivo je da je prije nekoliko dana na kirurškom zahvatu bila i njezina sestra Stela, i to uoči priprema za Doru, na kojoj nastupa ove godine. Više pročitajte OVDJE.

Stela Rade Foto: Josip Moler / CROPIX

